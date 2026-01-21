受款待惹议 驻天津处主任一职晚上变悬空 郑震生疑被炒
更新时间：21:19 2026-01-21 HKT
发布时间：21:19 2026-01-21 HKT
发布时间：21:19 2026-01-21 HKT
特区政府驻天津联络处主任郑震生近日在社交平台发文，指自己「新官上任」前往天津履职，入住当地丽思卡尔顿酒店时，幸运地获免费升级至套房，更上传房内设施影片及酒店地区总经理的欢迎信，被质疑接受款待。今晚（21日）政府电话簿内，驻天津联络处主任一栏已悬空，很大机会郑震生已被解雇，《星岛头条》正向政制及内地事务局查询。
驻天津联络处主任职位变悬空
今日傍晚已传出郑被解雇的说法，但政府电话簿内仍有其名称，至晚上8时许，其名字已被删除，该职位变成悬空。
网民翻查郑震生的帖文，发现他去年5月亦曾发文，表示获喷射飞航高管、「挚友Alan」安排，乘搭私人舱室前往澳门，并称「此番盛情，铭感五内。谨此拜谢」。他亦大晒自己在舱室的照片，当中有梳化、电视等设备。政制及内地事务局早前曾表示，正了解事件，若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理。
记者：郭咏欣
相关新闻：
驻天津处主任郑震生受款待惹议 曾国衞：正了解 田北辰质疑是否适合任职
驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：如违法违规严肃跟进
最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
2026-01-20 15:32 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT