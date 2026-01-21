Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

受款待惹议 驻天津处主任一职晚上变悬空 郑震生疑被炒

政情
更新时间：21:19 2026-01-21 HKT
发布时间：21:19 2026-01-21 HKT

特区政府驻天津联络处主任郑震生近日在社交平台发文，指自己「新官上任」前往天津履职，入住当地丽思卡尔顿酒店时，幸运地获免费升级至套房，更上传房内设施影片及酒店地区总经理的欢迎信，被质疑接受款待。今晚（21日）政府电话簿内，驻天津联络处主任一栏已悬空，很大机会郑震生已被解雇，《星岛头条》正向政制及内地事务局查询。

驻天津联络处主任职位变悬空

今日傍晚已传出郑被解雇的说法，但政府电话簿内仍有其名称，至晚上8时许，其名字已被删除，该职位变成悬空。

网民翻查郑震生的帖文，发现他去年5月亦曾发文，表示获喷射飞航高管、「挚友Alan」安排，乘搭私人舱室前往澳门，并称「此番盛情，铭感五内。谨此拜谢」。他亦大晒自己在舱室的照片，当中有梳化、电视等设备。政制及内地事务局早前曾表示，正了解事件，若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理。

记者：郭咏欣

相关新闻：

驻天津处主任郑震生受款待惹议 曾国衞：正了解 田北辰质疑是否适合任职

驻天津处主任郑震生自爆受款待 新官上任首次会议照片曝光

驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：如违法违规严肃跟进
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
54分钟前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
7小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:36
上水虐儿｜4月大男婴疑遭叉颈摇晃脑出血命危 哥哥同瘀伤留医 两外佣落网1被控
突发
6小时前
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
饮食
9小时前
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
13小时前
涉违规聘外劳被制裁？ 北河（明河）烧腊饭店明哥解释：与两年前一举动有关
涉违规聘外劳被制裁？ 北河（明河）烧腊饭店明哥解释：与两年前一举动有关
社会
6小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT