政府向立会提交2026年度立法议程 涵盖北都、建筑物条例、教师注册等多项条例修订

政府今日（21日）向立法会提交2026年度立法议程，涵盖多个政策范畴的重要立法建议。当中发展局计划在今年下半年度提出《2026 年建筑物（修订）条例草案》及《北部都会区发展条例草案》。另外，保安局计划在今年下半年度修订《刑事罪行条例》（第 200 章）及其他相关法例，以落实香港法律改革委员会发布的《检讨实质的性罪行》和《性罪行检讨中的判刑及相关事项》报告书中的建议。

行政署长伍江美妮表示，立法议程反映政府在现阶段的计划，强调在本立法年度进行期间可能需作出调整。尽管如此，政府希望立法议程有助议员筹划未来的工作。

发展局提出修订《建筑物条例》以加强对承办商规管。资料图片

大埔宏福苑火灾 政府修订《建筑物条例》提升大型维修工程安全

议程涵盖多个政策范畴的重要立法建议，当中发展局计划在今年下半年度提出《2026年建筑物（修订）条例草案》建议修订《建筑物条例》（第 123 章）， 以加强对私人楼宇及建筑工程的规管制度，包括提高对不遵办法定通知或命令的阻吓作用、加强对严重僭建物的执法力度、调整小型工程监管制度的适用范围及透过加强对承建商及其主要人员的规管等提升建筑工程安全，以及因应大埔宏福苑火灾后所启动的调查及检视工作，引入其他修订以提升大型维修工程的安全。

另外，运输及物流局计划在今年上半年度提出《2026年道路交通（修订）条例草案》，分别批出和规管新的陆上集体运输系统的专营权，以及规管系统所提供的交通服务及 系统安全。教育局则计划今年下半年《2026年教育（修订）条例草案 》，当中修订《教育条例》（第 279 章）， 透过将持有执业证书订为执教的必备条件，完善教师注册机制。

记者 黄子龙