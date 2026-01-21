Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超晤全国政协副主席蒋作君 赞港区政协为爱国爱港坚实力量

政情
更新时间：17:49 2026-01-21 HKT
发布时间：17:49 2026-01-21 HKT

行政长官李家超今日（21日）在社交媒体发文，指今日下午与全国政协副主席蒋作君会面。李家超感谢中央一直以来对港区全国政协委员的重视，并赞扬他们是爱国爱港的坚实力量，为国家法治建设、香港长期繁荣稳定作出重要贡献。

感谢中央重视港区政协

李家超（21日）下午在礼宾府与全国政协副主席、致公党中央主席蒋作君会面，政务司司长陈国基和政制及内地事务局副局长胡健民亦有出席。

行政长官李家超（右二）在礼宾府与全国政协副主席、致公党中央主席蒋作君（左二）会面，政务司司长陈国基（右一）和政制及内地事务局副局长胡健民（左一）亦有出席。李家超FB图片
李家超（右）下午在礼宾府与全国政协副主席、致公党中央主席蒋作君（左）会面。李家超FB图片
李家超欢迎蒋作君率领代表团访港，并感谢中央对港区全国政协委员的重视。他表示，港区全国政协委员是爱国爱港的坚实力量，汇聚各界精英，为国家法治建设、香港长期繁荣稳定作出重要贡献。

续促进与爱国爱港力量交流

李家超指出，本届政府已主动成立与人大政协的恒常交流机制，而港区全国政协委员亦持续积极出谋献策，并大力宣传解说，说好中国及香港故事。

他感谢全国政协对特区政府的大力支持及提供的宝贵意见，并强调特区政府会继续促进与港区全国人大代表、港区全国政协委员、省级政协委员等交流，加强沟通协作，充分凝聚及发挥爱国爱港力量，共谋发展。

