议员促长者业主楼换楼计划扩至私楼 倡建「长者屋」助居家安老

香港人口老化问题严重。立法会今日（21日）辩论有关「推行长者房屋政策」的议员议案。提出议案的选委界林筱鲁指，目前房屋供应充足，社会有足够的底气，探讨如何做出更好的长者房屋产品，长者现时的居住需要不是只求「一片瓦遮头」，又指在去年施政报告提出房委会资助单位，长者业主楼换楼计划，期望可推行至私人楼宇，认为可协助长者得到更好的照顾。

管浩鸣倡「长者屋」结合院舍与低层楼宇

选委界管浩鸣表示，在香港的私人楼宇做到「居家安老」不容易，香港寸金尺土，例如现时部分私楼新单位的浴室，连转身都困难。他认为可在老人院，以及特别限制的24米高度的楼宇上，兴建「长者屋」，类似房协的长者安居乐计划。他续指，现时不少长者虽持有私楼但积蓄不多，建议可协助住在旧楼长者，搬到长者安居乐计划等的楼宇。

选委界陈凯欣同样关注长者安居乐住屋计划，指该计划供应的单位数目太少，只有1400个单位，面对未来超过270万的长者人口并不足够，认为政府应以更进取的态度规划长者房屋政策。她又期望在社区规划中加入长者房屋，透过地价、批地政策等，有系统引导公私营机构发展更多长者友善屋苑。

陈沛良提金融方案助长者换楼

保险界陈沛良则表示，有部分长者业主居住于楼龄高、无升降机的旧楼，很多时都会选择减少外出，而旧楼要加建楼梯机或者升降机面临结构加固、空间不足及法团纠纷等挑战。他建议政府可研究与金融机构等持份者联合推出专项计划，透过金融工具协助旧楼长者业主置换到有电梯、有长者友善设计的新楼居住，真正实现「居家安老」。

另一议员杨永杰表示，现时夹心长者群体持续增长，他们有一定资产或退休金，但是不足以应对楼宇老化而飙升的维修管理开支，又称该等长者因为超出公屋入息限额，被排除在公屋的安全网之外，这种两不靠的处境，令他们晚年承受巨大经济压力。他强调，本港要建构更有包容性、阶梯化和持续的长者安居体系。

陈曼琪提出四项具体建议。

陈曼琪：构建智能居家安老是关键一环

选委界陈曼琪指，根据数据推算，香港65岁或以上长者人口比例将持续上升，老龄化趋势明显加剧，研究及推行针对长者需要的房屋政策非常重要。她表示，构建智能居家安老、建设适老化社区是推行长者房屋政策的关键一环。她强调，推行长者房屋政策不仅是简单提供居所，更是全面构建适老化养老体系，透过加强顶层设计和居家安老政策引领，将智能家具纳入发展政策中，让长者如遇到健康突变时，家属、社区照顾者或医护能够即时察觉并介入，避免意外或悲剧。

此外，陈曼琪提出四项具体建议，旨在将乐龄科技深度融入社区与居家安老体系。第一，在长者地区中心及邻舍中心引入智能健康管理系统，与医院联网以实时监测长者健康数据，异常时即时通报，以优化社区照顾服务并精准分配资源；其次，她亦建议将「适老化建设」推广至长者房屋，先于长者比例高的公屋推行试点，加装智能警报、健康监测设备及普及「物联网长者住户大门开关讯息系统」，随后扩展至其他公营及私人楼宇；三是优化「乐龄及康复创科应用基金」，放宽个人申请资格、扩大覆盖范围，以及加强宣传，透过举办社区体验日，让长者及家属亲身试用防跌感应、陪伴机械人等产品，提升使用意愿；最后，陈曼琪建议扩大「长者社区照顾服务券计划」适用范围，允许长者使用服务券购买乐龄科技产品，让长者在家使用，强化居家安老的效果。

记者：林彦汛