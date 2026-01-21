南丫海难｜39名罹难者裁定「非法被杀」 陈美宝：审视法庭判决再回应
更新时间：16:10 2026-01-21 HKT
发布时间：16:10 2026-01-21 HKT
发布时间：16:10 2026-01-21 HKT
在2012年国庆日酿成39人罹难的南丫海难，死因庭时隔13年后，在去年5月首次展开死因研讯，死因庭因应「南丫四号」及「海泰号」的船长曾因本案被刑事检控及定罪，而死因研讯采用「相对可能性」的原则，认为证据已达到民事审讯的举证标准，亦满足刑事审讯的标准，裁定39名遇难者「非法被杀」。
运输及物流局局长陈美宝在立法会出席会议后表示，政府会密切留意及审视法庭判决，会在判决后再作回应。
记者、摄影：李健威
