Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫海难｜39名罹难者裁定「非法被杀」 陈美宝：审视法庭判决再回应

政情
更新时间：16:10 2026-01-21 HKT
发布时间：16:10 2026-01-21 HKT

在2012年国庆日酿成39人罹难的南丫海难，死因庭时隔13年后，在去年5月首次展开死因研讯，死因庭因应「南丫四号」及「海泰号」的船长曾因本案被刑事检控及定罪，而死因研讯采用「相对可能性」的原则，认为证据已达到民事审讯的举证标准，亦满足刑事审讯的标准，裁定39名遇难者「非法被杀」。

在2012年国庆日酿成39人罹难的南丫海难，死因庭时隔13年后裁定39名遇难者「非法被杀」。资料图片
在2012年国庆日酿成39人罹难的南丫海难，死因庭时隔13年后裁定39名遇难者「非法被杀」。资料图片

运输及物流局局长陈美宝在立法会出席会议后表示，政府会密切留意及审视法庭判决，会在判决后再作回应。

记者、摄影：李健威
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
00:46
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
社会
7小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
21小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
18小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
8小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
饮食
5小时前