律师会办专题研讨会 邀梁爱诗及彭韵僖等3名亚洲女性法律领袖分享 促多元共融

在当今全球法律界，女性正扮演日益重要的角色。以香港为例，执业律师中便有高达52%为女性，众多女性法律领袖在业界与社会中贡献卓著。为促进多元共融，香港律师会昨日( 20日 )举办专题研讨会，主题为「首创先河，薪火传承：女性领袖重塑亚洲司法新貌」。研讨会邀请到3位开创先河的亚洲女性法律领袖担任分享嘉宾，包括来港出席法律年度开启典礼、刚卸任的马来西亚首位女联邦法院首席大法官 The Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat；香港特区首位女律政司司长梁爱诗；香港律师会首位女会长彭韵僖。

活动汇聚多位法律界翘楚

香港律师会今日( 21日 )在社交平台表示，活动吸引逾180人报名参加，与会者不仅有年轻律师及本地三所法律学院的学生，更汇聚多位法律界翘楚，包括律政司副司长张国钧；法律界立法会议员陈晓峰；法律援助署署长陈泽铭；香港中文大学法律学院院长习超；香港城市大学法律学院院长林峰；香港大学法律学院副院长（国际事务）安夏兰等。年轻参加者除了可以从嘉宾的分享中得到启发，更获得了与法律界领袖交流的宝贵机会。

律师会致力培育未来法律人才

活动伊始，担任主持人的香港律师会会长汤文龙致辞，强调律师会致力培育未来法律人才，重申专业精神的重要性。是次研讨会同时庆祝香港中文大学法律学院成立20周年。香港中文大学校长卢煜明致辞时表示，大学将多元与共融视为共同责任，并介绍学校在加强女性学者角色及培育未来女性领袖方面的工作。

三位嘉宾与主持展开启发性对谈

在交流环节，三位嘉宾与主持展开了启发性的对谈。The Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat 分享她如何以勇气、诚信和毅力，透过坚守法治、司法独立及宪法，重建公众对司法制度的信任；梁爱诗指出，「一国两制」的原则植根于中国文化中崇尚和谐与和平的价值，这些价值在她任内有助于建立宪制秩序及应对回归后的各项挑战；彭韵僖则提到，在面对社会事件和疫情等挑战时，坚守核心价值，尤其是法治，至为关键。她鼓励年轻人保持适应力，拥抱多元共融。

研讨会结束后，律师会特设感谢晚宴，以答谢各位嘉宾的支持，并希望透过轻松的交流氛围，鼓励学生把握机会，继续与讲者、律政司副司长及其他法律界领袖互动，拓展视野，促进跨世代的共融。香港律师会将继续恪守多元价值，推动法律行业的平等与共融发展。