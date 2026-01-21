十五五规划｜曾国衞：待《纲要草案》两会后通过 政策局全面推进对接工作及宣传

《十五五规划建议》擘画国家未来5年发展，对促进港澳长期繁荣稳定作出专门部署。选委界吴杰庄今日（21日）在立法会大会提出口头质询，询问当局有否具体政策方案主动对接《十五五规划建议》，包括如何扩大经济发展和增长、加快创新科技的发展和应用，以及加速优化产业结构。政制及内地事务局局长曾国衞表示，待《十五五规划纲要草案》在全国人民代表大会会议通过后，各政策局会全面推进相关对接工作。而行政长官领导的「融入国家发展大局督导组」亦会进行高层次、全方位指导、协调、监督，以有效落实相关工作，务使特区全面对接十五五规划，促成国家同香港共同高质量发展。

曾国衞：十五五带来无限机遇要好好把握

曾国衞指，《十五五规划建议》为香港的未来发展带来无限机遇，各界必须好好把握。在优化区域经济布局方面，香港要深度参与粤港澳大湾区建设，更要与内地其他区域经济加强联动合作，互利共赢，相互促进。

至于创新科技发展方面，政府已在2022年公布《香港创新科技发展蓝图》。河套深港科技创新合作区香港园区已在2025年12月正式开园。港深两地会争取试行专属跨境政策措施，让人员、物资、资金、数据等重要创科要素在河套区内便捷流动。他指对接《十五五规划》工作是全方位、深层次及多领域，形容是「无远弗届」。

正积极深入研究作主动对接

曾国衞续指，特区政府各政策局及部门正积极深入研究，如何在各自领域及范畴，就《十五五规划建议》作出主动对接，待《十五五规划纲要草案》在全国人代会会议通过后，各政策局会全面推进相关对接工作。而行政长官领导的「融入国家发展大局督导组」亦会进行高层次、全方位指导、协调、监督，以有效落实相关工作，务使特区全面对接十五五规划，促成国家及香港共同高质量发展。

至于北部都会区发展方面，当局正全力推进北都，加快建设及引进产业界园。创新科技及工业局已公布新田科技城创新产业发展规划概念纲要，为新田科技城订下了清晰发展方向。发展局近期就北都首个片区开发项目展开招标外，亦正积极筹备洪水桥产业园公司在今年年中开始运作。发展局亦在首季就北都专属法例展开公众咨询，近期已向业界同持份者介绍加快北都私人项目审批的行政措施。

