政府更新指引应对社交媒体影响 预计2026年提建议

澳洲政府去年实施新法例禁止16岁以下儿童和青少年使用社交媒体。教育界立法会议员邓飞就政府有否就香港儿童及青少年使用社交媒体作研究及介入。政府表示，为应对社交媒体对儿童及青少年健康的影响正更新相关指引，预计2026年内提出最新建议。教育局亦透过新学习架构及家长教育，从学校、家庭层面支援学生，培养其资讯素养及应对网络风险的能力。

衞生署2026年内提新建议

衞生署早于2013年成立包含学者、教育局、福会福利署的专家小组，并于2014年发表报告，为儿童及家长等提供健康使用使用互联网及电子屏幕产品的建议，其后亦在2018年更新指引。根据行政长官《2025年施政报告》，衞生署将再度更新相关指引，以应对社交媒体的影响。「使用电子屏幕及社交媒体对儿童及青少年健康的影响咨询小组」已于2025年10月成立，正检视最新科学证据及各地经验，预计于2026年内提出更新建议。

目前，衞生署学生健康服务会为中小学生提供周年健康检查，若发现学生有使用电子屏幕时间过长等问题，会提供健康辅导或作适当转介。

此外，医疗衞生研究基金截至2025年12月，已资助七个与使用电子屏幕及社交媒体对儿童及青少年身心发展影响相关的项目。

教育局推资讯素养学习架构

面对网络普及带来的虚假资讯、沉迷上网等挑战，教育局于2024年为学校提供了《香港学生资讯素养》学习架构，旨在加强中小学课程中与资讯素养相关元素，培育学生有效且合乎道德地使用资讯科技。相关学习内容已蕴含于小学科学科、初中公民、经济与社会科等多个科目中。当局亦持续为教师提供专业发展课程及教学资源，亦已委托非政府机构提供电话热线支援。

家长教育助建健康使用习惯

教育局于2022年及2024年先后推出小学及中学的《家长教育课程架构》，促进健康使用互联网是其中一个主要范畴。

当局每年亦联同家庭与学校合作事宜委员会等机构，合办家长讲座，讲解e世代管教、网络危机等课题，并透过「家长智Net」网站及社交媒体，发放协助子女正确使用电子产品及处理沉迷上网问题的资讯。

