管浩鸣指病人及家属态度令公院护士吃不消 倡引入「病人扣分制」 政府咁回应

有议员关注公立医院护士手长期严重不足问题。政府表示，当局推行各类增加人手措施已见成效，全职护士流失率有所改善，由2023年3月底前，连续12个月10.9%的高峰，回落至去年10月的6%。医管局全职护士人数由2024年3月的底位、约28,865人，增至去年10月的30,533人，约一年半内增加了5.7%。

管浩鸣倡向病人扣分 政府：无打算对病人「打分」

选委界议员管浩鸣发言时提到，护士在公营医疗其中一个问题，是病人及家属认为自己权益特别受到注重，「好多时病人同家属态度，令好多公营医院护士吃不消。」他问及局方会否有方法改善，例如引入「病人扣分制」，改善护士工作环境。

当局回应指，考虑病人权益及医护人员保障，必须取得平衡，现时已保障医护工作时不会受不合理对待，暂时无打算对病人「打分」，不会设有医护人员对病人的满意度评分。

兼职护士流失72人 退休延任增361人

当局指，随着全职护士人数的增加及流失率在近年逐步下降，短期填补空缺的临时护士人数因此减少，在过去两年医管局自选兼职护士人数由1,450人，略减至1,372人；延任退休人员人数由729人增至1,090人，而临床启导员由149人增至181人。相较于临时或兼职安排，全职护士能够为临床团队提供更稳定及持续的服务，有助于确保病人护理计划的连续性。医管局将继续因应服务需要，安排临时或兼职护士支援指定专科。

护士学额8年间增1800个

当局重申医护专业是本地医疗系统的基石，政府一直大力投放资源以提升培训质量，包括提供人手状况及人力推算结果，增加政府资助的培训学额，以应对不断增加的医疗服务需求，而为提升本地护士的人手供应，相关院校的培训学额已由2016/17学年的约3,200个位，稳步增至2024/25学年的约5,000个，增幅接近六成。

170名非本地培训护士医管局内任职或交流

随着2024年7月通过《护士注册（修订）条例》，医管局已推出一系列宣传活动，吸引非本地培训护士加入医管局，医管局亦积极与多个非本地机构合作，推出护士交流计划。截至2025年10月底，累计共有170名非本地培训护士透过有限注册或特别注册途径，在医管局工作或参与交流。

护士年资达5年占总数约6成

截至2025年10月底，医管局33,683名护士中，任职三年以下的护士有9,463名，占整体护士人手的28.1%；而服务年资达五年或以上的护士则有20,049名，占约六成。当中，服务超过十年的护士有12,878名，占整体护士人手的38.2%。

政府表示，除了密切监察人手情况外，医管局将继续积极善用资讯科技，包括人工智能、智慧病房、智慧诊所、智慧支援及数码化工作环境等范畴，借此提升临床及行政流程的效率，并改善资源运用的效益。

