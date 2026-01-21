议员倡教师升职须读数字教育课程 蔡若莲：核心培训课程涵盖数码教育

有议员关注政府如何推动数字教育。教育局局长蔡若莲表示，在2024/25及2025/26学年期间，教育局将提供超过70,000个培训名额，确保全港资助学校的教师均有机会参与培训，为数字教育的推行奠定坚实的专业基础。

教师数字教育课程录得逾3万人次参加

她续称，过去一年当局推出了一系列教师专业发展活动，包括举办逾430项数字教育专业发展课程，提供超过35,000个培训名额，录得近30,000人次的教师参与，其中特色课程「AI Unleashed - Exploring the Depths for Educators」提供了940个培训名额，透过专题讲座及为期四天的大湾区考察活动，让教师加深对人工智能（AI）技术及其应用的认识。

数码教育卓越中心提供1.4万培训名额

她又称，教育局成立的数码教育卓越中心透过研讨会及校本支援推动数字教育，过去一年中心为教师提供了超过200项数字教育专业发展课程，提供逾14,000个培训名额，并进行了近140次校本支援服务。同时中心的教师亦在校园内进行教学示范及课堂观摩活动，巩固及分享运用数码技术包括AI进行教学的良好实践。

逾9成教师自信能掌握电子工具提升教学效能

关于教师培训的成效，她指当局邀请全港中小学参与2024/25学年的数字教育调查，回应率接近92%，结果显示超过95%的教师对使用电子工具提升教学效能充满信心，能掌握运用电子工具提升教学效能的要旨，并能运用多种电子工具协助学生发挥创意及运用科技解决日常问题，反映教师已建立了运用数码工具进行教学的良好基础。

教师晋升培训课程涵盖数码教育

议员要求将AI技能及数字教育能力，纳入为教师专业发展及晋升的必要条件，蔡若莲表示，教师须在正式晋升前五年内完成指定的晋升培训课程，包括30小时的核心培训，以及60小时，以晋升为高级学位教师或小学主任，又或100小时以晋升为首席学位教师或高级小学主任的选修培训。

她指核心培训由教育局提供，内容涵盖数码教育，而选修培训则允许教师根据晋升岗位所需的专业范畴进行相关培训，由于不同学校及晋升岗位的专业职责各有不同，当局不建议设立统一及僵化的标准。

