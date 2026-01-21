饮用水风波｜议员指或因过去程序多而「滑牙」掉以轻心 倡引入AI加强采购把关

政府昨（20日）公布「检讨政府采购机制专责小组」报告，以及有关采购瓶装饮用水事件的纪律调查结果与后续行动，同时提出四大方向的一系列优化措施。有两名立法会议员均认为，应引入人工智能（AI）、加强公务员培训，并建立电子资料库，以协助加强把关及辨别虚假招标文件。

饮用水风波｜林琳指政府有落实「赏罚分明」原则

调查发现3名政府物流服务署人员表现未达标，缺乏应有的警觉性与判断力。政府将对其中两人展开正式纪律程序，包括一名首长级人员，并会依据结果作出处分。立法会公务员及资助机构员工事务委员会委员林琳今日（21日）在电台节目表示，这反映政府严肃处理事件，落实「赏罚分明」的原则。

应优化工作文化与制度

林琳指出，3名负责把关的物流服务署人员未达要求，出现如此重大疏失，首要措施可包括停发增薪点，至于内部具体如何处理，则须透过纪律聆讯决定。

对于调查报告指出部门普遍存在警觉性、判断力及分析能力不足的问题，林琳表示，主要问题可能在于「程序做得多而滑咗牙」，招标文件涉及大量细项，出现错漏并不出奇，是否因长期惯性操作而降低了警觉性，值得反思。

她认为应从工作文化与制度两方面进行优化，加强培训，并建议政府参考内地做法，在政务中运用AI协助数据分析与做数据类比，若过程中发现问题即可即时提醒，从而提升公务员的执行力与警觉性。

培训责任感及敏感度同样重要

会计界立法会议员吴锦华在同一节目中表示，政府提出优化采购机制的四大方向整体正确，制度固然有改善空间，但人员培训、文化、工作态度、责任感及敏感度同样重要。他建议建立电子资料库进行数据分析，并借助AI进行预审判断，增加一重把关，使采购监管更为全面。

