Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱陈嘉信曾申述自辩 AO研判官场文化转变：日后下级凡事汇报免「孭镬」

政情
更新时间：08:48 2026-01-21 HKT
发布时间：08:48 2026-01-21 HKT

政府饮用水风波纪律行动终揭晓，时任物流署署长陈嘉信虽未被发现有疏忽，但由于事件严重影响政府声誉，最终政府决定撤回颁授银紫荆星章。据悉，陈嘉信曾去信当局陈述理据，大意是提到作为管理层，难以事事由他直接参与，惟最终决定不作上诉。

政府饮用水︱陈嘉信决定不作上诉

公务员事务局局长杨何蓓茵昨公布调查结果，3名物流署人员、包括1名首长级人员表现未达预期，缺乏应有的警觉性及判断力，当中2人会受惩处、1人被书面告诫。

相关新闻：

饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果

饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级

陈嘉信申述自辩：若工作表现有问题 政府不会延长其退休时间

至于临退休卷入风波的陈嘉信，虽然未曾到手的勋章遭撤回，但局长形容并非惩处，只是「撤回奖励」，亦未见有其他惩罚，意味其长俸仍「袋袋平安」。据闻，陈嘉信在调查过程中曾向当局申述，大意是自己加入政府30多年，作为部门首长不会事事直接参与审批，况且其下属具备相当的政府采购经验，并非新丁。

他又质疑，若政府认为他工作表现有问题，便不会在去年延长其退休时间，并提到曾有人建议他上诉，但他未有打算，颇有为自己「伸冤」的味道。去年5月满60岁的陈嘉信，原本够钟退休，惟政务官人手荒下，陈嘉信获留任至9月，岂料「临尾香」。杨何蓓茵昨被问到政府去信陈嘉信后，对方有否回应，她称同事有权作申述，如有新观点政府会考虑，并放在人事档案。

有建制中人认为，即使陈嘉信无参与审批，但作为部门首长，亦有难以推卸的管理责任，包括有否督促下属做好审批、为何上报机制形同虚设，以至何解这些「普遍性」行为长期存在；加上事件打击政府威信、影响市民信心，撤回勋章是最基本。

政府去年宣布建立「部门首长责任制」，强调部门首长的行政责任，今次纪律行动对日后推行责任制，以至官场文化塑造又有哪些启示？有议员坦言，政府处理已比预期「轻手」，陈嘉信在机制上并非受惩处，长俸不受影响；若谈实际代价，以个人声誉受损为主，始终为官多年遭公开批评兼「搣柴」，自然面目无光。

时任物流署长陈嘉信就事件向公众致歉。资料图片
时任物流署长陈嘉信就事件向公众致歉。资料图片

官场文化影响深远 「甩镬」行先事事上报

有首长级政务官则指，官场内有人认为陈嘉信「少少无辜」，但基于事件关注度高，原预计他会「再大镬啲」，但最终没直接惩处，相信政府有尝试平衡公众与公务员观感。

该人分析，今次事件惩处关键在于「有否上报」，这对日后责任制之下的公务员工作文化会有深远影响，担心「下层乜都上报，上级事必躬亲」，公仆或为免出事要「孭镬」，结果凡事留待最上级处理。至于会否拖慢行政效率，该政务官坦言难以避免，要在「信任下属」与「安全至上」之间取平衡。

「部门首长责任制」推出之初，如何区分行政责任与政治责任是焦点之一，也有关注今次事件，政策局是否亦有责任。全国港澳研究会顾问刘兆佳指，行政责任与政治责任是不同概念，前者须充分证据，确认某公务员有明显缺失；政治责任则毋须严谨证据，单凭「提升管治威信」亦可成为撤换理由。他认为，政府今次处理显示了推动行政责任制的决心。

有议员分析，政府选择以最「均真」方式处理，「一定要铁证如山、指明某人做错先会罚」，某程度为日后宏福苑大火问责预留空间，做好期望管理。刘兆佳则指，政府今次为火灾问责立下先例，若查明涉及行政失当，必按机制处理，不会姑息，但会否扩至问责官员，则是衡量整体因素后作出的政治决定。

聂风

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
18小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
11小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
16小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
13小时前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
13小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
16小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
21小时前