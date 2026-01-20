立法会︱政府为议员举办20节政策简报会 涵盖18个事务委员会 另增设北都简介

立法会主席李慧琼上任之初曾指，会持续优化行政和立法机关的良性互动。立法会秘书处今日（20日）宣布，为让议员更深入掌握政府的施政方针，从而在政策酝酿阶段就不同政策范畴提出建议，各政策局将为议员举行一连串简报会，合共20节，每节1.5小时。简报会订于1月26日至2月3日举行，所有议员均获邀出席。首场简报会当日将率先举行环境事务委员会的简报会，其后会举行福利事务委员会的简报会。

设北都专场简报会

政府将为新一届立法会18个事务委员会举行共18节简报会，简介其政策范畴。同时，由于北部都会区对香港未来的发展至关重要，当局亦另外安排了1节简报会，向议员简介北都的最新发展和相关政策。工务小组委员会将举行1节闭门简报会，简介推行政府基本工程项目的相关事宜。