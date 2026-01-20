陈茂波抵达沃斯 展开世界经济论坛行程 晤阿曼经济部部长商深化合作

财政司司长陈茂波昨日（达沃斯时间1月19日）抵达瑞士达沃斯，并随即展开在世界经济论坛年会的行程。陈茂波下午与阿曼苏丹国经济部部长H.E. Said Mohammed Al-Saqri会面，双方讨论如何推动两地深化在金融、贸易、绿色转型、产业发展等领域的互利合作。

陈茂波在会面上表示，阿曼正在从石油驱动的增长朝更多元化的经济结构转型，积极推动绿色转型和可再生能源，并进一步强化与中国的经贸与投资，香港作为「超级联系人」，一方面可协助内地企业联同香港企业出海，到阿曼当地投资，支持其基建和产业发展；另一方面，作为亚洲的国际金融中心，不仅可为阿曼企业提供理想的筹融资平台，以及离岸人民币的投资和风险管理产品，同时也可透过两地资本市场的联通，在金融市场上相互促进。陈茂波表示，欢迎两地证券交易所和监管机构探讨互惠合作，让企业双重上市或到对方市场作第二上市。

晚上，陈茂波出席世界经济论坛年会举行的欢迎酒会，与出席年会的各地嘉宾交流。他今日（达沃斯时间1月20日）将继续在达沃斯的行程。