宏福苑五级火｜独立委员会2.5中环展城馆举行指示会议 开放公众旁听

大埔宏福苑火灾至今造成多人死亡，引起社会高度关注。行政长官李家超去年12月宣布成立独立委员会，多次表明要调查到底，让真相水落石出，让公义得以伸张。《星岛头条》独家得悉，独立委员会的相关指示聆讯（Directions Hearing）将在2月5日进行，预计3月中正式展开聆讯工作。

中环展城馆3楼进行会议

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（20日）公布，将于2月5日举行指示会议，就委员会日后进行听证会时的安排给予指示。指示会议于上午10时开始，在中环爱丁堡广场3号展城馆3楼多用途厅以广东话进行。展城馆现场设有普通话和英文即时传译。

陆启康将就日后听证会给予指示

委员会主席陆启康会在指示会议上，就日后的听证会给予指示，包括确定有意出席听证会的人士或机构，或其法律代表；所用语言、证人供词和文件的提交方式等；以及研究其他与听证会有关的事宜。指示会议将不会涉及证供的陈述或盘问证人。

指示会议开放予公众人士旁听

指示会议将开放予公众人士旁听。为让更多公众人士能出席旁听，会议过程会分别在设于展城馆地下，以及香港中央图书馆演讲厅的转播区同步转播，部分公众人士会获安排使用该两个转播区旁听。公众人士旁听名额共约为400个，传媒则另行安排。

先到先得原则分配名额

有意出席者须预先通过网上预约，递交登记表格。委员会秘书处会根据系统接收登记表格的时间纪录，按先到先得的原则分配名额。网上预约登记方式的详情将另行公布。

委员会将邀请公众人士及团体就大埔宏福苑起火和火势迅速蔓延的成因和情由及相关事宜，提供资料。提交资料的方式、时间、范围等详情将另行公布。

李家超去年12月12日委任法官陆启康出任独立委员会主席，前立法会议员陈健波、港铁前主席欧阳伯权为委员会委员，审视事故的起火和迅速蔓延的原因及相关问题，9个月内提交报告。委员会于2025年12月19日正式展开工作。

《星岛》早前报导，独立委员会将聚焦两大方向，包括起因及改善建议，以及宏福苑为何会出现「围标」问题。独立委员会早前已委任5人为代表大律师，包括资深大律师杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊轩以及冯天荣。

记者：黄子龙