宏福苑五级火｜星岛独家消息：独立委员会相关指示聆讯2月5日进行

大埔宏福苑火灾至今造成多人死亡，引起社会高度关注。行政长官李家超去年12月宣布成立独立委员会，多次表明要调查到底，让真相水落石出，让公义得以伸张。《星岛头条》独家得悉，独立委员会的相关指示聆讯（Directions Hearing）将在2月5日进行，预计3月中正式展开聆讯工作。

李家超去年12月12日委任法官陆启康出任独立委员会主席，前立法会议员陈健波、港铁前主席欧阳伯权为委员会委员，审视事故的起火和迅速蔓延的原因及相关问题，9个月内提交报告。

《星岛》早前报导，独立委员会将聚焦两大方向，包括起因及改善建议，以及宏福苑为何会出现「围标」问题。独立委员会早前已委任5人为代表大律师，包括资深大律师杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊轩以及冯天荣。

记者：黄子龙