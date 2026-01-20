政府饮用水︱许正宇、杨何蓓茵上午11时见传媒 公布专责小组报告及纪律调查结果

财经事务及库务局局长许正宇及公务员事务局局长杨何蓓茵今日（1月20日）上午11时会见传媒，公布检讨政府采购机制专责小组报告，以及就采购樽装饮用水事件进行的纪律调查结果。

去年8月爆出的政府购买冒牌水风波，承担「主体责任」的物流署被批评把关不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人为因素，按公务员管理规则严肃处理。政府早前已完成纪律调查，正审视内容并征询律政司意见，以决定相应纪律行动。时任物流署署长陈嘉信去年7月原本获特区政府颁授银紫荆星章，但风波爆出后，政府指饮用水事件正进行纪律调查，涉及前线、中层和高层多名人员，征询授勋及非官守太平绅士遴选委员会意见后，决定在调查结果出炉前，授勋典礼出席名单不包括陈嘉信。

