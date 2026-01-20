大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章处理受关注

去年8月爆出的政府购买冒牌水风波，承担「主体责任」的物流署被批评把关不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人为因素，按公务员管理规则严肃处理。政府早前已完成纪律调查，正审视内容并征询律政司意见，以决定相应纪律行动。据了解，政府最快今日公布「检讨政府采购机制专责小组」报告和纪律调查结果。

饮用水风波源于物流署去年6月向「鑫鼎鑫商贸有限公司」的「鑫乐」品牌，批出为期3年、涉及港岛和部分离岛办公室的樽装饮用水合约，其后政府发现水质检测认证造假，终止与「鑫鼎鑫」合约。时任物流署长陈嘉信「隐身」6日后，才公开承认程序上有不足，代表署方向公众致歉。

事件中，虽然水质经检测后不涉安全问题，但物流署被批把关不力，李家超更表示对物流署「大为失望」。财库局其后公布6项改善采购机制先行措施，审计署亦公布对政府采购樽装饮用水招标过程进行的审查结果，当中列出物流署「8宗罪」，包括鑫鼎鑫于文件上有明显诈骗迹象，但物流署未有核实真伪等。

陈嘉信原获银紫荆星章

退休前卷入冒牌水风波的陈嘉信，去年7月原本获特区政府颁授银紫荆星章，但风波爆出后，政府指饮用水事件正进行纪律调查，涉及前线、中层和高层多名人员，征询授勋及非官守太平绅士遴选委员会意见后，决定在调查结果出炉前，授勋典礼出席名单不包括陈嘉信。

经过连月调查，究竟陈嘉信是否须承担责任、是否仍能获勋，备受外界关注。根据授勋机制，只有在被定罪而入狱1年或以上，或作出有损授勋制度名声行为等情况下，政府才会考虑采取褫夺决定。过往不乏获勋人士被「搣柴」，例如前政务司长许仕仁、前全国政协刘梦熊，均牵涉刑事罪行而被囚逾一年。

政圈中人：若不涉刑事难以褫夺勋章

有政圈中人指，若陈嘉信在没有干犯刑事罪行下，根据目前机制，难以被褫夺勋章，但若然要恢复市民对政府的信心，「放生陈嘉信」绝对说不过去。事实上，饮用水风波在陈嘉信任内发生，引发大量负评、削弱市民对政府信心、影响政府声誉，作为时任部门首长是否须负上责任，以至应否褫夺勋章、用哪种方式和理由褫夺，将考验政府智慧。

除了陈嘉信，其属下必定涉及人为缺失，包括发现承办商涉嫌使用虚假文书，未有即时上报和跟进，反映采购机制、工作文化等统统都有待改善。

行会成员、资深大律师汤家骅表示，事件属政府内部纪律事宜，难直接评论，但从原则而言，他直言今次出错令人惊讶，因为如涉及公开招标，政府定必先做背景审查，包括投标者实力、诚信、厂房实地考察等，这些资料为政府提供重要参考，以评估其产品是否值得购买。至于署长角色，他认为即使没直接参与批核，最低限度应知悉审核过程中，有否顾及上述重要因素。

反映日后「部门首长问责制」力度

有建制中人指，虽然当局及时「止血」，包括拘捕涉事公司人员、启动内部调查，惟风波已打击了政府威信。他同意时任署长至少有间接责任，既然政府高层当日严辞批评，公众必然期望有相应问责，交出令公众信服的答案，以免予人「高高举起，轻轻放下」之感。

饮用水风波最终如何收科，也反映政府对问责和改善管治文化的决心，特别是本届政府提出建立「部门首长责任制」，今次事件涉及的纪律行动，或多或少反映日后「部门首长问责」的力度。宏福苑火灾后，特首多次强调「一查到底」、「问责到底」，究竟问责有多深和广，从今次纪律行动可窥探一二。

聂风

