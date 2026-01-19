法律年度开启典礼︱汤文龙：专业精神是立足基石 「既是特权也是责任」

2026年香港法律年度开启典礼今日（19日）举行。香港律师会会长汤文龙致辞强调，专业精神是维系公众信心、巩固制度根基，并使香港得以成为国家与世界之间值得信赖的桥梁的指路明灯。他又形容专业精神是「立足基石」，始于对宪制秩序及法治的忠诚，当中包括司法独立、正当法律程序、法律面前人人平等，以及以理据为本的裁决。

法律执业不仅是一门生意

他表示，专业精神既是特权，也是责任。它让律师尊重以无私专业守护法治的法官，让律师赋予客户尊重，并维系公众信任；同时，它也使香港的普通法传统得以在中国的现代化进程中，以诚信与自信，透过法治推动改革。汤文龙强调，法律执业不仅是一门生意，更是一项建基于社会相信正义终将得以彰显之上的公共服务。

汤文龙说，在「一国两制」下，香港仍然是中国唯一实行普通法的司法管辖区，亦是全球真正以中英双语运作的普通法司法管辖区。他指这不仅是一种双重传承，更反映竞争优势。

艰难时刻体现专业精神

汤文龙又指，「历史告诉我们，一个专业的真正价值，不是在顺境中呈现，而是在逆境中见真章」。他指大埔宏福苑火灾后律师会即时行动，设立紧急免费法律热线，由义务律师就人身伤亡、遗嘱与遗产、保险、民事诉讼及楼宇管理事宜提供意见，认为这正是再次确认：在最艰难的时候，专业精神确保法律专业的角色得以确立，故法律不仅存在于法庭辩论中，更能为有需要社群带来清晰方向、支援与希望。

律师会今年第二季启用新办事处

汤文龙又宣布，律师会将于今年第二季启用新办事处，形容是开展一个重要而崭新的篇章。他指律师会成立于1907年，仅曾两度购置物业：第一次是在1998年，当时会员人数约为4,500人，而今天，正准备为超过13,500名敬业的专业人士提供服务。

他形容此次迁址不仅是办公地点的转换，更体现共同走过的历程、持续成长，以及对社会长久不变的承担。他指这是个需保持谦逊的里程碑，提醒律师会真正的使命在于与香港同行、服务市民，并为全体利益维护法治。

摄影：苏正谦、刘骏轩