法律年度开启典礼︱毛乐礼：司法独立对繁荣稳定至关重要 公义必须彰显且被看见

2026年法律年度开启典礼今日（19日）举行，大律师公会主席毛乐礼致辞时强调，司法独立地运作对香港的长期繁荣稳定至关重要，表示「法治越稳固，我们的社会便会越繁荣，并且越有复原力和稳定」。他指，当司法机构遭受到不公平的指责时，公会亦会发声，认为这是应有之义。

毛乐礼又指，从近期事件所见，对司法制度存在错误观感的情况，比以往任何时候都更加关切。他指公会有信心法官是政治中立，不会考虑法律和证据以外的任何事情。他认为单纯因为不喜欢裁决结果而作出批评，既不公平，亦无助于促进法治。

大律师公会主席毛乐礼致辞。

公义不但要能彰显 且必须被看见

终审法院方面，毛乐礼先后指出多名海外非常任法官获任命或获延续任期，强调海外非常任法官的存在，对于香港内外对司法机构的观感均产生了正面影响。另外，司法独立地运作对保障基本权利以及商业同样是至关重要，其中一个解释香港作为仲裁地取得巨大成功的关键因素，不但是因为香港拥有卓越的仲裁机构、《仲裁条例》的定期更新，更是因为本地法院的质素和独立性。他形容，「仲裁并非孤立存在的」，撤销裁决的申请以及执行裁决的许可申请，都是由仲裁地的法院处理，而法院本身以及它被视为高效且独立乃至关重要。

他亦强调观感与现实是重要且相关，并引用英国首席大法官休尔特勋爵(Lord Chief Justice Hewart)在「R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy」一案的判词中的名言：「公义不但要能够得到彰显，而且必须明显且毫无疑问地被看见经已得到彰显。这不是仅仅重要，而是根本重要。」

强调「观感与现实」既重要且相关

毛乐礼解释，如果当事人对法院或审裁处的公正性合理地存有怀疑，这将影响其判决的公信力，形容这是显而易见。他指这原则已被社会学和人类行为研究所验证，在非常广泛的意义上，形容这与有时被称为「会应验的预言」异曲同工。

毛乐礼说，有别于自然科学，在社会与经济领域中，公众对某些事物的观感会影响其现实。他又指上一任公会主席杜淦堃正确地强调个人与企业如何看待个人及国家行使权利的重要性。他指，香港的所有行动者都必须考虑他们的决定所造成的观感而带来的影响，并可能会不知不觉并无意中影响现实。

摄影：苏正谦、刘骏轩