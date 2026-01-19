法律年度开启典礼「会长圆桌会议」 探数码时代的法律专业 汤文龙：坚守价值同时保持灵活

2026年法律年度开启典礼今天（1月19日）假香港大会堂举行，吸引超过100位来自24个司法管辖区的55个律师协会和国际法律组织的代表出席。紧接前一天的丰富活动，香港律师会与香港大律师公会于早上举办了题为「科技与伦理：数码时代的法律专业」的会长圆桌会议。

会议由香港律师会秘书长李昱颍主持，内容涵盖三大主题，包括：法律服务外判与科技应用；保密守护者：法律实务中的网络安全与资料保障；以及司法独立与重要判例回顾。它提供了一个专业平台，让一众与会嘉宾分享不同司法管辖区的实务经验、共同探讨国际法律界如何在瞬息万变的数码环境中，恪守专业操守与伦理标准。

汤文龙：科技迅速发展 法律专业核心价值不变

律师会会长汤文龙在会上表示，在科技迅速发展的年代，法律专业最基本的核心价值依然不变：独立、诚信、专业精神，以及对客户与司法制度的坚定责任。他指，法律专业必须坚守这些恒久的价值，同时保持足够的灵活性，调整执业、监管及制度以适应转变。他续指，是次会议让参加者能够坦诚交流、互相学习，建立跨越地域的互信网络，并呼吁全球同业合作捍衞司法诚信。

为表达谢意，律师会特别向每位与会者致送一枚手工制作的皮革袋饰，以兹纪念。是次盛会把来自全球的朋友汇聚一堂，积极促进交流和合作，凝聚共识。律师会亦感谢一邦国际网上仲调中心为活动提供双语即时字幕翻译服务。香港律师会将持续推动跨司法管辖区的专业交流，促进国际交往合作，推动环球法律界的持续发展。

图片来源：香港律师会FB