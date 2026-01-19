Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

律师会与胡志明市律师协会及墨西哥全国企业律师协会 签订谅解备忘录 

更新时间：11:29 2026-01-19 HKT
发布时间：11:29 2026-01-19 HKT

2026年香港法律年度开启典礼于今日（19日）举行。香港律师会表示，是次活动汇聚了来自世界各地的法律界领袖，在香港这个国际法律及争议解决中心，共同进行专业交流。 

律师会在社交平台指，借此良机，在今天的会长圆桌会议举行之前，会长汤文龙代表律师会，分别与胡志明市律师协会及墨西哥全国企业律师协会签订谅解备忘录，加强香港法律界与这两个司法管辖区之间的交流合作。两个协会分别由胡志明市律师协会副会长Nguyen Van Hau ，以及墨西哥全国企业律师协会会长Jose Angel Santiago Abrego代表签署这项重要的里程碑。

律师会指，这些谅解备忘录是会方积极通过公务访问，持续致力推动全球联系与交流的成果。与胡志明市律师协会签订的备忘录，源自律师会于2024年9月参与由律政司司长率领的越南及马来西亚访问团。期间，双方举行会谈，探讨交流合作机会，包括签订备忘录的计划。另外，与墨西哥全国企业律师协会的备忘录，则是律师会于去年在墨西哥出席第69届国际律师联盟年会期间的商讨成果。 

截至目前，律师会已经与来自33个司法管辖区的50个律师协会和法律组织，签订了53份谅解备忘录，建立了一个庞大的国际法律网络。律师会指，期待与世界各地的法律同业加强合作，促进一个良好互动的环球法律合作生态。 

