渣打马拉松2026｜林定国偕妻跑10K 称跑者不相识但互相打气：这也应是我们的香港精神

渣打马拉松2026今日（18日）举行，不少高官及政界人士亦有参赛。律政司司长林定国今年同样与太太一同参加10公里赛事。林定国在社交平台发文，指完成了一年一度不能错过的香港最具人气体育活动，形容顺利完成十公里赛跑「大满足！」他亦上载自己的成绩，完成时间为1小时10分06秒。

林定国：「一起，我们跑更远」是香港精神

林定国说，成千上万跑者，来自不同背景，大都互不相识，但在赛道上互相打气鼓励，大家速度不一，但都是依同一方向、朝同一目标进发！他再重复一次渣马的口号：「一起，我们跑更远。」形容「这也应该是我们的香港精神！」

陈茂波鼓励跑手赛后奖励自己、轻松消费

财政司司长陈茂波亦在社文平台发文，指他为「领袖杯」主持开幕礼，并一齐跑，约7.4万名本地和海内外跑手一起参与，形容「气氛非常热闹」。

陈茂波又表示，今次约有700家中小型食肆也响应支持活动，欢迎大家在赛事后奖励一下自己，轻松消费，让开心热闹的气氛也传遍社区。

图片来源：林定国、陈茂波FB