Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈茂波今晚启程赴达沃斯出席世界经济论坛年会 年内将试运黄金中央结算系统

政情
更新时间：11:10 2026-01-18 HKT
发布时间：11:10 2026-01-18 HKT

财政司司长陈茂波今（18日）晚上将启程前往瑞士达沃斯，出席世界经济论坛年会。期间，将与不同地方的政商领袖会面，交流对环球经济的看法，也会作公开演讲和参与专题讨论，并全力推广香港在国家「十五五」规划下迎来的新机遇。

陈茂波在网志表示，年会约有3000位多国政商领袖、智库、非政府机构和学术界的代表出席，讨论当前全球面对的挑战。踏入2026年以来，单边主义、保护主义和霸权主义的行径变本加厉，甚至肆意侵犯别国国家主权，毫不掩饰的谋取自身经济利益，严重冲击着国际关系的基本原则和底线，将对全球经济、贸易格局带来深远的影响。如何透过对话重建合作，是各国政商领袖逼切需要面对的课题。

正加紧推动建立黄金中央结算系统

此外他提到，人工智能等创新科技带来的范式转移，以及如何更好投资在人的自身上、提升劳动力的技术水平，也是此次年会的焦点之一。

香港在「一国两制」下「超级联系人」和「超级增值人」的角色和功能，在急剧转变的国际经贸环境中，更显突出。陈茂波网志图片
香港在「一国两制」下「超级联系人」和「超级增值人」的角色和功能，在急剧转变的国际经贸环境中，更显突出。陈茂波网志图片
陈茂波上周与一班中学生会面，聆听他们对新一份《财政预算案》的意见。陈茂波网志图片
陈茂波上周与一班中学生会面，聆听他们对新一份《财政预算案》的意见。陈茂波网志图片

陈茂波指，香港在「一国两制」下「超级联系人」和「超级增值人」的角色和功能，特别是在急剧转变的国际经贸环境中，更显突出。特区政府正加紧推动建立黄金中央结算系统，作为重要的金融基建，以提升香港黄金交易及实物交割的可靠性及效率，降低交易成本，以及增加其流动性，目标在今年内展开试运，并邀请上海黄金交易所参与。

陈茂波预告，在下周举行的第19届亚洲金融论坛，本港将与上海黄金交易所签署合作备忘录，届时将公布加强黄金中央清算系统建设的最新计划，为未来与内地市场互联互通做好准备。

本周将公布CargoX最新路线图

他又称，政府将于本周公布CargoX的最新路线图，以「数据」、「基建」和「互联」为三大策略支柱，并提出共20项优化贸易融资数码生态的建议，致力为本港建立更数字化、更高效和更具竞争力的贸易融资生态。

陈茂波提到，正就下月将发表的新一份《财政预算案》进行公众咨询，重点包括赋能不同产业提速发展、提供更多元的优质就业机会、加强公共服务及改善社会民生等范畴。在考虑不同建议时，须审视外围宏观政治和经济环境、本地经济转型进程中的挑战、社会的短中长期发展需要，以及管控公共开支增长的需要等因素，作综合平衡的考虑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:39
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 田总中午见记者总结赛事
社会
28分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
13小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
14小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
19小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
5小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
18小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
14小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
22小时前