陈茂波今晚启程赴达沃斯出席世界经济论坛年会 年内将试运黄金中央结算系统

财政司司长陈茂波今（18日）晚上将启程前往瑞士达沃斯，出席世界经济论坛年会。期间，将与不同地方的政商领袖会面，交流对环球经济的看法，也会作公开演讲和参与专题讨论，并全力推广香港在国家「十五五」规划下迎来的新机遇。

陈茂波在网志表示，年会约有3000位多国政商领袖、智库、非政府机构和学术界的代表出席，讨论当前全球面对的挑战。踏入2026年以来，单边主义、保护主义和霸权主义的行径变本加厉，甚至肆意侵犯别国国家主权，毫不掩饰的谋取自身经济利益，严重冲击着国际关系的基本原则和底线，将对全球经济、贸易格局带来深远的影响。如何透过对话重建合作，是各国政商领袖逼切需要面对的课题。

正加紧推动建立黄金中央结算系统

此外他提到，人工智能等创新科技带来的范式转移，以及如何更好投资在人的自身上、提升劳动力的技术水平，也是此次年会的焦点之一。

香港在「一国两制」下「超级联系人」和「超级增值人」的角色和功能，在急剧转变的国际经贸环境中，更显突出。陈茂波网志图片

陈茂波上周与一班中学生会面，聆听他们对新一份《财政预算案》的意见。陈茂波网志图片

陈茂波指，香港在「一国两制」下「超级联系人」和「超级增值人」的角色和功能，特别是在急剧转变的国际经贸环境中，更显突出。特区政府正加紧推动建立黄金中央结算系统，作为重要的金融基建，以提升香港黄金交易及实物交割的可靠性及效率，降低交易成本，以及增加其流动性，目标在今年内展开试运，并邀请上海黄金交易所参与。

陈茂波预告，在下周举行的第19届亚洲金融论坛，本港将与上海黄金交易所签署合作备忘录，届时将公布加强黄金中央清算系统建设的最新计划，为未来与内地市场互联互通做好准备。

本周将公布CargoX最新路线图

他又称，政府将于本周公布CargoX的最新路线图，以「数据」、「基建」和「互联」为三大策略支柱，并提出共20项优化贸易融资数码生态的建议，致力为本港建立更数字化、更高效和更具竞争力的贸易融资生态。

陈茂波提到，正就下月将发表的新一份《财政预算案》进行公众咨询，重点包括赋能不同产业提速发展、提供更多元的优质就业机会、加强公共服务及改善社会民生等范畴。在考虑不同建议时，须审视外围宏观政治和经济环境、本地经济转型进程中的挑战、社会的短中长期发展需要，以及管控公共开支增长的需要等因素，作综合平衡的考虑。