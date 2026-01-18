Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026︱政商界名人参与领袖杯 陈茂波、邓炳强一同挑战约2公里赛事

更新时间：10:14 2026-01-18 HKT
发布时间：10:14 2026-01-18 HKT

渣打马拉松2026今日（18日）举行，其中「领袖杯」吸引逾50名政商领袖及社会名人参与，包括财政司司长陈茂波、保安局局长邓炳强等人，一同挑战全长约2公里的短途赛事。陈茂波致辞时表示，人生如马拉松，有高有低，只要凭着坚毅、努力与热情，便能突破困难。

陈茂波指出，渣打马拉松作为国际知名赛事，不但有助促进社区凝聚力及经济增长，也反映本地体育风气日益盛行。他并鼓励今年参与「领袖杯」的领袖们来年挑战十公里赛事，「要拥抱马拉松精神」。

四分之一参赛者来自世界各地

渣打银行（香港）行政总裁玛莉·胡安表示，感谢社会各界多年来支持「领袖杯」，「你们的参与是渣打马拉松持续蓬勃发展的动力」。她指出，今年有四分之一的参赛者来自世界各地，「未来将吸引更多旅客来港参加」。她又提到，今年渣打马拉松已资助逾700间中小企业，并期望在政府支持下，未来能协助更多本地企业受惠。

「领袖杯」于早上7时15分在湾仔运动场起步，终点设于维园，全长约2公里。参赛者包括陈茂波、邓炳强、立法会议员霍启刚、行政长官办公室主任叶文娟、香港中华厂商联合会主席卢金荣、国泰航空董事长帕特里克·希利、兰桂坊集团主席盛智文、渣打大中华及北亚区行政总裁洪丕正等。

记者：曾智华
摄影：陈浩元

