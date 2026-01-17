黎智英案｜邓炳强去信《华尔街日报》 斥涉黎智英羁押安排社评罔顾事实 毫无根据

保安局局长邓炳强今日( 17日 )去信《华尔街日报》（WSJ），指该报一篇针对黎智英羁押安排的社评完全没有根据。批评该报编辑部公然无视黎智英案的事实，企图欺骗公众，损害香港特区和中国的利益，其卑鄙行径令人发指。

邓炳强强调，黎智英的羁押安排是应其本人要求而定。黎智英的资深律师在1月12日的公开庭审中证实，他从未对有关的安排或羁押期间的医疗服务提出任何异议。黎智英的整体健康状况稳定。

他重申惩教署严格遵守处理羁押安排的法定要求，并致力于确保羁押环境安全、可靠、人道、体面和健康，包括充足的照明和通风、探访、书信往来、福利和宗教服务、以及适当及时的医疗支持。

邓炳强指黎智英的女儿屡次恶意抹黑香港特区政府，企图误导民众，香港特区政府予以强烈谴责。

邓炳强表示，黎智英的审判由法院独立进行，公开、公正、不偏不倚，判决完全依据法律和证据。特区政府坚决反对任何干预司法的行为，司法机关依法行使独立司法权。