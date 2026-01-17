法律年度开启典礼周一举行 大律师公会款待海外法律界促进交流

2026年法律年度开启典礼将于下周一( 19日 )举行，来自超过20个司法管辖区、超过100名法律界代表云集香港。香港大律师公会在法律年度开启典礼的活动前，今晚( 17日 )举行非正式私人晚宴，款待陆续抵步的海外来宾。公会主席毛乐礼表示，外国嘉宾的到来，能够亲身体验香港在一国两制下的普通法的制度及运作情况，而法律年度开启典礼是一个十分有意义的场合进行面对面的交流，相信绝对能加强与国际法律界的联系。

公会非正式晚宴包欧洲、亚洲法律精英

出席非正式晚宴的嘉宾包括来自英联邦律师协会、Federation of European Bars & Law Societies、新加坡律师公会、苏格兰Faculty of Advocates；以及爱尔兰律师会（Law Society of Ireland）。

公会方面隆重其事，主席毛乐礼率领一众执事出席，包括副主席许绍鼎及薛日华、名誉秘书及财政严永铮、副名誉秘书王永恺，以及前执委会委员邓建文。

法律年度开启典礼庄严

毛乐礼表示：「香港是普通法司法管辖区重要的一员，致力与全球法律界维持紧密联系，公会这方面的工作会一如既往持续。」毛乐礼表示，法律年度开启典礼是每个司法管辖区一年一度的盛事，承传过去的同时，又象征新一年的新开始。他表示在本港，每年开启典礼的重头戏，除了是当天在爱丁堡广场，由终审法院首席法官检阅香港警察仪仗队，仪式庄严而隆重之外，终审法院首席法官及律政司司长两位有份量的演说，亦是法律界十分期待。

公会的私人晚宴为星期日的法律年度开启典礼2026相关活动揭开序幕。逾100位嘉宾，将会参与一系列活动，包括电车观光，以及参与首次在前法国外方传道会大楼举行的欢迎酒会。