谭镇国江旻憓等参观前海 冀政府借鉴经验为北都发展创空间

政情
更新时间：18:06 2026-01-17 HKT
发布时间：18:06 2026-01-17 HKT

前海管理局今日（17日）邀请多名立法会议员到访前海，参与「香港立法会议员走进前海」活动，当中包括旅游界立法会议员江旻憓、新界北立法会议员谭镇国等，众人到前海参观近日揭牌的前海「深港汇」双向总部基地及香港中小企业赋能中心，并与代表交流。

谭镇国指前海作为特区中的特区，在「依托香港、服务内地、面向世界」的定位下，多年来与香港深度合作，同时亦引入制度创新，在司法、贸易及金融都推行了多项试验项目。另外前海又推出一系列扶持政策，吸引港澳青年创业，包括创业奖励、租金优惠、人才补贴、住屋支援等等，使前海汇聚和孕育高科技人才。

他续说，北部都会区全速发展，当中涵盖与前海对望的流浮山，该处将会发展成为数码科技枢纽，一定与前海有新的合作空间。政府将为北都订立专属法例，期望可借鉴前海经验 ，为北都发展创造空间，容许在北都有创新政策先行先试，为引入龙头企业创造条件，促进两地跨境要素流通、推动北都与大湾区其他城市协同发展等，助力香港发挥「背靠祖国、联通世界」的独特优势和重要作用，更好融入国家发展大局。

 

