外交部驻港公署 : 强烈谴责美政客炮制涉港恶法 鼓噪取消香港驻美经贸办特权豁免待遇

政情
更新时间：17:39 2026-01-17 HKT
发布时间：17:39 2026-01-17 HKT

外交部驻港公署发言人今日( 17日 )表示，强烈谴责和坚决反对美国个别政客再次推动有关涉港恶法，鼓噪取消香港驻美经贸办事处特权豁免待遇甚至关闭办事处。

美操弄涉港恶法对两地商务合作造成负面影响   损人不利己

发言人强调，香港驻美经贸办是特区依法设立的在美官方机构，为促进港美经贸交流发挥了积极作用。美国在香港有重大经济利益，两地经贸往来密切。美方操弄涉港恶法将对两地正常的商务沟通合作造成负面影响，损害美国企业、就业者和消费者利益，是损人不利己的非理性行为。

公署指香港回归以来，「一国两制」制度体系不断完善，香港依法享有的高度自治权得到充分尊重和坚定维护，香港国安法律充分尊重和保障人权，为香港长期繁荣稳定提供坚实保障。香港全力拼经济、谋发展、惠民生，以高水平安全护航高质量发展，由治及兴前景光明。

发言人批评美国个别政客炮制涉港恶法的行径充分暴露其根深蒂固的意识形态偏见和冷战思维。中方敦促美国个别政客认清事实，立即停止出于自身政治私利的政治表演，立即停止干预香港事务的政治操弄。任何抹黑香港自由与人权、诋毁「一国两制」成功实践的图谋纯属痴心妄想，必将遭受失败。

 

 

 

