广播处长关婉仪访问北京及天津 称行程有助提升节目质素

广播处长关婉仪于1月11日至16日率领香港电台（港台）代表团，前往北京及天津参访。期间，代表团拜会了国家广播电视总局（广电总局），并与多家中国内地广播机构及新媒体公司会面，探讨加强内容协作。

在北京，关婉仪拜会广电总局副局长韩冬，双方就深化港台与中国内地媒体合作深入交流。关婉仪感谢广电总局长期以来对港台工作的大力支持，并期待加强与中国内地媒体协作，丰富节目内容。

港台代表团考察北京广播电视台最新广播设施。港台图片

港台代表团在阿里巴巴朝阳科技园参访虎鲸文娱优酷的智能影视车。港台图片

代表团亦先后访问了中央广播电视总台港澳台节目中心、北京广播电视台，以及阿里巴巴集团旗下的虎鲸文娱优酷，了解中国内地最新广播设施及综合视频平台的发展，交流行业趋势与创新应用。

关婉仪（左二）在天津市委宣传部副部长马波（左三）陪同下，考察天津海河媒体中心。

在天津，港台代表团考察了天津海河传媒中心，深入了解其融合媒体平台的运作模式；随后访问了天津大学新媒体与传播学院及天津音乐学院，分别就新媒体大数据技术应用与当地艺术发展进行交流，为两地深化合作，共同筹划文化、旅游及艺术等主题的节目打下基础。

关婉仪在总结行程时表示，港台一直高度重视与中国内地广播机构的合作关系。此次考察将深化在节目内容、制作技术及人才培训等领域的协作，借此提升节目质素，为市民提供更优质广播服务，说好国家故事及香港故事。

