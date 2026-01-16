立法会事务委员会席位分配出炉 江旻憓入4委员会 惟不包民政及文体

立法会今日（16日）公布2026年度会期事务委员会的席位分配结果。旅游界立法会议员江旻憓最终加入教育、交通、经济事务及环境事务四个委员会，但未有加讨论体育政策的民政及文化体育事务委员会。全部18个事务委员会将于1月23日举行新会期的首次会议，届时将选举各委员会正副主席。

11个事务委员会满额 法律委员会仅10人加入

本届立法会共有11个事务委员会满额，有20名议员加入，当中包括保安、发展、教育、交通、房屋、经济发展、民政及文化体育、环境、财经、资讯科技及广播事务，以及工商及创新科技委员会。至于报名人数最少的是司法及法律事务委员会，只有10人加入；其次是食物安全及环境衞生事务委员会及公务员及资助机构员工事务委员会，只有13人参与。

从议员参与委员会的数量来看，多数议员加入3至5个委员会。自由党邵家辉及工联会梁子颖各加入6个委员会，为参与数目最多者；而吴永嘉、林哲玄及黄锦辉则仅加入2个委员会，为参与数目较少的议员。