立法会「卖物会」电视机、雪柜乜都有 方国珊端详一物够实用｜Kelly Online

立法会主席李慧琼今日（16日）表示，为推广环保减废、节省公帑的理念，自第二届立法会起，每次换届秘书处都会举行「卖物会」，让新一届议员选购卸任议员交还给秘书处的物品。她提到今届「卖物会」在综合大楼7楼704至705室举行，早上联同立法会秘书长卫碧瑶到场视察，形容当时已人头涌涌，许多议员助理正努力精挑细选，更有不少议员亲身到来检视「心头好」，如民建联陈克勤、工联会陈颖欣到场挑选抽湿机。李慧琼呼吁各位议员勿失良机，欲购从速，既可为库房悭钱，亦有助进一步推动绿色议会。

卖物会可供选购174件物品 以成本价5%出售

李慧琼表示，秘书处从上届议员收回合共264件物品，其中90件在部分卸任议员办公室的物品，早已被接收办公室的新任议员「原址认购」。她留意到，所有新任议员在上届议员刚卸任不足两星期后，已迁入综合大楼并迅速「埋位」工作，认为其中一个重要原因，是议员都支持「原址认购」上届议办留下来的家私、电器、资讯科技产品等等，形容「务实高效，值得一赞」。

她续说，卖物会可供选购174件物品，虽然都是「二手货」，但状况良好，性价比非常高，最重要是非常切合议办日常运作需要。物品大都是家私，如工作枱、组合柜及书柜、电器如电视机、雪柜、碎纸机、空气清新机、影印机，以及资讯科技产品。全部物品均以折旧价或成本价的5%（以较高者为准）厘订，介乎数十元至过万元不等，明码实价，无需讲价，一切丰俭由人。