吴秋北倡成立「十五五」对接工作组 陈克勤吁按议题轻重缓急决定顺序

今年是国家「十五五」规划的开局之年，立法会今日（16日）举行首次内务委员会，工联会吴秋北建议在内会辖下成立香港主动对接国家「十五五」规划工作小组委员会。内会主席陈振英表示，建议先于内会之下成立拟议的小组委员会，委员会稍后才决定展开工作的具体时间。

陈克勤吁按议题轻重缓急 决定执行顺序

行会成员、民建联陈克勤表示，秘书处现有资源仅足够支援10个小组，若各议员均有关注的议题，可能出现15至30个小组提案，建议由主席协调按议题轻重缓急，决定执行顺序。自由党李镇强建议小组委员会应开放更多名额，让全体90名议员均有参与机会，推动政策讨论更全面、更贴合实际需求。陈振英说了解其意见，但委员会运作需遵循《议事规则》及内务守则的规定。

各事务委员会最快于1月下旬选出主席及副主席

另外，陈振英表示，由于各事务委员会最快需于1月下旬选出主席及副主席后，方能开展工作，为确保各事务委员会享有平等机会，他建议待各事务委员会举行首次例会、讨论年度工作计划后，才整体考虑内会和事务委员会成立的政策事宜小组委员会的建议及小组委员会展开工作的优先次序。

他提到，上届立法会曾以类似「点心纸」方式，让委员标示心目中的优先项目，秘书处收集意见后，再提交内务委员会决定最终成立哪些小组委员会。

陈振英表示，下周三（21日）的立法会大会将有2项议员议案，包括由林筱鲁动议「推行长者房屋政策」议案，以及由严刚动议「制订香港特区发展愿景，主动对接国家十五五规划」议案。

记者：黄子龙