洪水桥厦村物流圈︱首幅用地年内邀业界提意向书 为锚点企业量身定制入驻条款

运输及物流局发布洪水桥／厦村新发展区现代物流圈研究报告，争取就今年首幅于锡降围路的用地，邀请业界提交发展意向书，并强调整体发展会以企业为本。运输及物流局发言人称，期望最快2028年首幅用地完成土地平整后，企业已可开展楼房建设，甚或在土地平整完成前批地开始设计亦可，核心是透过市场企业引领物流圈发展。

物流圈五区域分阶段落成

报告建议，约36公顷的洪水桥物流圈分为5个区域，包括高价值货物物流、电商物流、货运代理及低空经济等物流业务等，使用类型业务能够在同一区域内形成产业集聚效应，不同区域之间则功能互补，促进产业链的有机发展，而其中一幅用地将会用作智慧绿色集体运输系统车厂用地，而该运输系统将联系洪水桥物流圈及洪水桥／厦村新发展区市中心及铁路站，为物流圈提供便捷的交通服务。

研究用地的土地平整和基础建设工程，大部分已展开，预计高价值货物物流区、电商物流区，以及货运代理及低空经济区的地块，合共约19.7公顷用地，于2027／2028年度至2030年分阶段完成平整；约4.2公顷的智慧绿色集体运输系统车厂用地则于2027年完成平整，今年招标、2031年启用；最后当局预留约7.4公顷为未来拓展区，就要到2031年至2032年才可使用。另外南面一幅用地较近洪水桥市中心，政府正检视其土地用途，以配合新发展区的整体发展。

三大方向引领洪水桥物流圈发展

研究确立了三大方向引领洪水桥物流圈发展，包括以企业为本，研究建议为锚点企业量身定制入驻条款，配合企业的需求，亦要求其对发展规模、创新、智慧及绿色物流发展作出承诺；其次是缔造有利市场环境，包括多元发展模式，如以非传统推地方、容许发展较低矮物流设施、提供更长年期租约等，亦会以市场为导向的发展条款，建议邀请业界提交发展意向书，以制度符合业界所需的土地发展条款。

第三是以创新方式驱动行业发展，研究建议参考持分者的意见及内地经验，制定作业指引，鼓励业界多采用智慧绿色物流设施，亦建议顺应物流业向高增值发展的趋势，检视土地用地用途，加入工业制造和加工等增值元素，该处更会预留空间，作低空经济等新质生产力的产业发展，例如配合物流配送及跨境低空无人机物流等相关的低空经济发展。

研放宽土地用途及延长租期

被问到如何为锚点企业量身定制入驻条款，运输及物流局发言人强调，每幅土地推出市场前，必定会先征收发展意向书，以确保土地用途配合当时行业发展，又称土地不一定会作公开招标，「希望保留最大弹性，甚至用双信封制、公私营企业合作都可以」。

当局亦明白使用绿色智慧物流设施需要高楼底作业，而目前楼底达12米，楼面面积需算作两层，又要逐层向屋宇署申请批准，当局正研究与屋宇署商讨放宽相关的楼面面积计算，以给予市场更大的政策稳定性。

至于目前法例规定，政府土地承租人分租予同一租客不可多于10年，而物流业界投资设置仓库成本高，10年难以回本，为了提高业界进驻的意愿，当局希望与相关部门商讨拆墙松绑，让企业租赁时间长一点，符合投资回本期等，发言人对此安排感到乐观，相信可以做到，同时亦会放宽土地用途，让业界可做加工等增值服务。

被问到政府期望首间企业何时进驻，运物局发言人称，所有土地在2032年完成产出，而首幅用地相信在2028年可完成平整，坦言不想土地平整后会放很久都没有用途，故会争取最快2028年让企业进驻兴建楼房，甚或提出批地作设计亦可，强调一切措施都保留弹性。

当局又称，现阶段不会为锚点企业下定义，会先收集业界发展意向，再检视能否用不同的「政策包」与业界商讨，吸引他们进驻。至于政府会否注资，当局不排除任何可能性。

记者：郭咏欣