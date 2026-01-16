Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜陈茂波：不会下调股票印花税 推动北都或需发长债

政情
更新时间：12:23 2026-01-16 HKT
发布时间：12:23 2026-01-16 HKT

《财政预算案》将于2月25日发表，财政司司长陈茂波今（16日）到立法会简报香港整体经济最新状况，及26/27年度财政预算案咨询。金融服务界议员李惟宏关注，政府会否设立机制检讨股票印花税。陈茂波回应指，印花税为政府重要收入来源，本财政年度股票印花税增加，而物业印花税则因市况不稳大幅减少。他表示，调整印花税需平衡公共财政与公众利益，并考虑香港与其他地区的竞争力，避免生意流失。

股票印花税不再下调

陈茂波重申，除非外围环境削弱本港竞争力，否则不会再下调股票印花税。他引述研究指，现行印花税水平在成交量和竞争力方面均属合适。至于房地产基金及交易所买卖基金等新领域，政府会采取较宽松态度，但坚守「应收则收」底线，并会顾及市民感受。

发放短期债券可节省利息

陈茂波又指，政府决定发债规模及时间时，会考虑发债成本、资金与项目现金流的配对，以及债市发展。他解释，政府通常发行3、5、7年的较短期债券，因发债成本较低；香港借贷比率低、信贷良好，发较短期债券可节省利息开支。

他强调，发债需配合项目现金流需要，推动北都发展前期需投入资金、平整土地及建设基建，吸引企业落地、产业发展，汇聚上中下游公司；税收与回报则集中在后期，因此可能需要发行较长期债券，这是有道理和原因。

陈茂波：国际金融中心不能只依赖股市

陈茂波提到，香港作为国际金融中心需丰富债市内涵，不能只依赖股市，指出发展债市有助银行配置长期资金，但要有回报，政府债券更是首选。发行短中长期的债券可形成孳息曲线，对保险公司及企业发债有参考作用。未来政府将按市场需要，调整发债规模及年期。

记者：曹露尹

相关新闻：财政预算案2026｜陈茂波指今年经济展望审慎乐观 经济发展稳步推进

