财政预算案2026｜公务员加薪？陈茂波指影响广泛：先按机制检视 展望今年经济审慎乐观

《财政预算案》2月25日发表，财政司司长陈茂波今（16日）到立法会简报香港整体经济最新状况，以及就26/27年度预算案作咨询。陈茂波表示，去年在地缘政治格局的压力下，香港经济仍取得约3.2%的增长，预计今年经营帐户将录得盈余。他对今年经济展望审慎乐观，但相信地缘政治外围风险只会加剧，资本市场难免大幅波动，影响资金流向。他强调要审慎，尤其注重金融安全，防范黑天鹅、灰犀牛事件发生。

至于公务员薪酬，陈茂波指，政府会按机制进行检视，指公务员薪酬调整不仅影响公务员团队，亦牵动广大非政府机构、资助机构，以至私人市场的薪酬调整参考，当局会谨慎处理，目前先按机制完成薪酬趋势调查，再作进一步考量。

消费增长较弱但近月已见改善

陈茂波指，消费虽有轻微增长，但整体而言是「三头马车」中增长较为缓慢的一环，近月已见明显改善。去年的经济环境下，失业率曾升至3.9%，随后回落至3.8%，目前大致在此水平徘徊。失业率较高的范畴主要为建造、餐饮及零售业，目前楼市已相对稳定，私人发展商的动工及申请动工地盘数目均有所增加，建造业的就业情况预计稍后将有所缓解。

零售方面，陈茂波表示，今年私人消费增长较弱，主因是北上消费、港元汇率势强，以及旅客与市民消费模式的转变，令零售及餐饮业承受一定压力。但近月情况亦见改善，以零售为例，去年8月至11月均录得正增长，尤其9月后，每月按年增幅约介乎6%至7%。餐饮业复苏较零售业慢，但根据数字，去年7、8月已有轻微增长，近月表现亦大致回稳。

对接国家「十五五」规划属今年目标

陈茂波表示，展望2026年，持「审慎乐观」的态度。今年的工作重点之一，是稳步推进经济发展，并对接国家的「十五五」规划。香港作为国际绿色金融中心，具备充分条件对接国家庞大的绿色转型资金需求，有望发展成世界领先的绿色金融中心。同时，规划亦鼓励双向高质量开放，预期将有更多内地企业出海布局产业链与供应链。在此过程中，香港可邀请这些企业在港设立公司，并联同本港的专业服务与商界「拼船出海」。

推动人工智能核心产业及助力企业与个人转型

创科发展，尤其是人工智能，将定义每个经济体的核心竞争力，也是未来竞争最激烈的领域。政府将大力推动人工智能发展，主要从两方向著手，一是推动人工智能成为核心产业；二是利用人工智能助力企业与个人升级转型。

政府将从六方面赋能人工智能发展，包括算力、数据、算法、应用场景、人才与资金。其中在应用场景方面，将与粤港澳大湾区内兄弟城市，如深圳，加强联动发展，实现优势互补、协同推进。结合香港国际金融中心的优势、创科基础与研究成果转化能力，以及深圳全面的工业基础与产业链，香港完全有能力发展出可媲美美国三藩市湾区与纽约湾区的实力，为国家发展作出贡献。

周小松关注公务员薪酬调整

劳联周小松关注公务员年度薪酬调整，指过去6个年度中，公务员仅3次获调薪，其中两次调整幅度低于薪酬趋势调查水平，仅一年按正常机制调整。长期累积下来，公务员薪酬调整幅度跑输通胀，与整体工资增长率相比亦显著落后，甚至可能进一步拉大与私人市场的差距，担心情况可能加剧公务员流失，影响公共服务质素。他询问在经济消费向好、公共财政有望改善的背景下，会否考虑作出合理的公务员薪酬调整。

陈茂波：先按机制完成薪酬趋势调查

陈茂波回应指，现行机制已考虑私人市场薪酬调查、财政状况、经济前景等因素，政府会按机制进行检视。公务员薪酬调整不仅影响公务员团队，亦牵动广大非政府机构、资助机构，以至私人市场的薪酬调整参考，当局会谨慎处理，目前先按机制完成薪酬趋势调查，再作进一步考量。

自由党李镇强关注会否鼓励更多机构举办类似墟市，如参考零售业的「开仓特卖日」模式，集中推广海味、电器、小型家电等具香港特色的商品。他亦关注政府会否考虑推出新措施，如鼓励公共交通营办商推出晚间乘车月票或优惠车票、戏院提供夜场特惠票，或推动商场食肆在周末晚间设限时折扣，甚至可邀请明星或歌星举办快闪活动，带动启德或其他商圈的人流。

陈茂波表示，政府不仅关注现有大型项目，更思考如何将这些活动形式扩散至不同社区。各区亦能根据自身特色设计活动，如深水埗区有不少特色，突出本地魅力以吸引访客、带动区内经济。若需资源配合，政府乐意积极考虑，并期望区议会及各界提供宝贵意见，共同设计更贴近市民需要的方案。

他续指，晚餐后的消遣及消费确实需要官、商、民协作。议员提出的交通优惠、夜场票务、商场折扣等建议，均值得深入探讨。政府正积极结合香港与大湾区优势，透过联动酒店、餐饮等行业推出套票优惠，如演唱会连住宿套餐，鼓励旅客延长留港时间、增加消费。未来会继续与商界及市民合力推动相关工作。

房地产市场虽趋稳 惟地价收入仍处较低水平

陈茂波称，今年预计经营帐户将录得盈余，但特区政府的帐目主要分为两大部分，经营帐户与资本帐户。经营帐户类似个人每月收支，力求平衡并争取盈余，以积累储备用于防范风险及投资未来。至于资本帐户，涉及大型基建投入，如北都发展、交通基建、土地平整工程等，都需要资金支持。

他续指，资本帐户的资金主要来自地价收入。目前房地产市场虽趋稳，但地价收入相比过往仍处于较低水平，预计未来2至3年地价收入难以完全支持基建开支。政府已将每年基建投入由约900亿提升至约1,200亿元，期间存在资金缺口，因此需要透过发债吸引市场资金，投资未来建设。

庄豪锋关注中产 陈茂波：否定政府努力不公允

实政圆桌庄豪锋关注，缴纳的税款究竟有多少用于夹心阶层或「穷中产」身上，又指发债比率过于保守，应将资金用于投资未来，尤其是北都发展，希望应尽快推动「洪水桥经小榄至欣澳」及「屯门、元朗经小榄至欣澳」两条铁路线。随北都发展，新界西北将容纳逾百万人口，若不及早投资基建，将来必会后悔。

陈茂波回应指，交通基建、医疗保障、教育资源等，都是政府运用税收为市民提供的生活所需与保障，难以认同缴税后毫无得益的说法。他深有体会中产生活压力大，但否定特区政府在这方面的努力并不公允。

至于发债，陈茂波表示，特区财政一向稳健，确有空间透过发债支持基建投资，惟去年预算案讨论发债时，社会上出现各种质疑声音，甚至形容为「借债度日」。若政府采纳建议，为香港长远发展适度发债投资基建，他希望议员能协助解说，共同讲好香港故事。他坦言，除了国际认可，政府更希望在本港得到各位代议士、议员及各界领袖的支持。

