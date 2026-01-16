立法会财委会特别会议 陈茂波指今年经济展望审慎乐观 经济发展稳步推进

财政司司长陈茂波今（16日）到立法会简报香港整体经济最新状况，及26/27年度财政预算案咨询。陈茂波表示，去年在地缘政治格局的压力下，香港经济仍取得约3.2%的增长。消费虽有轻微增长，但整体而言是「三头马车」中增长较为缓慢的一环，近月已见明显改善。在去年的经济环境下，失业率曾升至3.9%，随后回落至3.8%，目前大致在此水平徘徊。失业率较高的范畴主要为建造、餐饮及零售业，目前楼市已相对稳定，私人发展商的动工及申请动工地盘数目均有所增加，建造业的就业情况预计稍后将有所缓解。

消费增长较弱但近月已见改善

零售方面，陈茂波表示，今年私人消费增长较弱，主因是北上消费、港元汇率势强，以及旅客与市民消费模式的转变，令零售及餐饮业承受一定压力。但近月情况亦见改善，以零售为例，去年8月至11月均录得正增长，尤其9月后，每月按年增幅约介乎6%至7%。餐饮业复苏较零售业慢，但根据数字，去年7、8月已有轻微增长，近月表现亦大致回稳。

对接国家「十五五」规划属今年目标

陈茂波表示，展望2026年，持「审慎乐观」的态度。今年的工作重点之一，是稳步推进经济发展，并对接国家的「十五五」规划。香港作为国际绿色金融中心，具备充分条件对接国家庞大的绿色转型资金需求，有望发展成世界领先的绿色金融中心。同时，规划亦鼓励双向高质量开放，预期将有更多内地企业出海布局产业链与供应链。在此过程中，香港可邀请这些企业在港设立公司，并联同本港的专业服务与商界「拼船出海」。\

推动人工智能核心产业及助力企业与个人转型

创科发展，尤其是人工智能，将定义每个经济体的核心竞争力，也是未来竞争最激烈的领域。政府将大力推动人工智能发展，主要从两方向著手，一是推动人工智能成为核心产业；二是利用人工智能助力企业与个人升级转型。

政府将从六方面赋能人工智能发展，包括算力、数据、算法、应用场景、人才与资金。其中在应用场景方面，将与粤港澳大湾区内兄弟城市，如深圳，加强联动发展，实现优势互补、协同推进。结合香港国际金融中心的优势、创科基础与研究成果转化能力，以及深圳全面的工业基础与产业链，香港完全有能力发展出可媲美美国三藩市湾区与纽约湾区的实力，为国家发展作出贡献。

记者：曹露尹

摄影：叶伟豪