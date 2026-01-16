Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘｜江旻憓获「过来人」力撑 被劝与传媒拉近距离

政情
更新时间：08:59 2026-01-16 HKT
发布时间：08:59 2026-01-16 HKT

立法会开锣，全数议员悉数就宏福苑火灾善后工作的政府议案发言，旅游界新丁江旻憓亦「处子登场」，建议政府加强灾民的情绪支援服务。江旻憓首次在议会「出剑」，自然引来各方注目，民建联前议员梁熙事后在网上大赞「剑后」发言稳定、自信，表现脱胎换骨，绝非一些人口中的「傻妹」。此帖一出，有政圈花生友笑言「曲直难分」。

江旻憓自参选以来，除了在报名当天见传媒「扑咪」，之后一直与记者保持远距离，只出席官方活动而婉拒受访，但反而因此受到更多关注。江旻憓周三在会议厅发言后，记者原本在外面「一字排开」，等待剑后「讲两句」，惟最终落空。据闻，江旻憓发言后已从座位后方、一条不太起眼的「隐秘通道」离开。

有建制中人认为，江旻憓当日发言内容「正正常常」，表现虽拘谨但未有甩辘，以新丁首次发言来说，已经合格；至于被批评全程读稿，他反指目测大部分议员都是「照稿读」，未见被质疑，但江旻憓一言一行都被放在显微镜下检视，「好像有点动辄得咎，有时都替她『惨』。」

不过正所谓「食得咸鱼抵得渴」，有政圈人士直言，江旻憓由金牌运动员转变为政治人物，以往累积的「光环」肯定会消退，加上参选过程闹出外国护照、空降旅游界令姚柏良「让路」等事件，令她背负更大舆论压力。

有熟悉江旻憓人士私下说，江以前做运动员时风风光光，但「转跑道」从政，可能低估了传媒对自己的关注，「当日参选记者会，几十支Cam对住佢，当中仲有好多系质疑声音，真系会惊。」最终该场记招效果未如理想，江旻憓沿途被追访，更爆出了「大家食咗饭未呀？」的金句，负面报道令她有阴影。

据闻有议员亦私下劝过江旻憓，建议她主动相约传媒茶聚，在轻松环境下交流，回应大家感兴趣的议题，认为「回避没有用」，反而会被穷追不舍，陷入恶性循环。据闻江旻憓团队也意识到问题，稍后会牵线与传媒拉近距离。

发文力撑江旻憓的梁熙向笔者表示，相当明白江旻憓的处境，因上届选举期间不慎说错「争取西湾河地铁站」，成为取笑对象，但作为公众人物，必须接受批评，再做好自己，慢慢累积经验及提升议政质素。他期待江旻憓用时间和实力证明自己，「只要她顶住压力，一定有潜力可以『起飞』，我对她有信心。」

另一边厢，立法会各委员会已截止报名，江旻憓成为议会联络小组委员会成员。小组负责促进与各地议会机构的联系、派遣代表团出访，以江旻憓的高知名度，且看她如何用议员身份说好香港故事。

聂风
 

