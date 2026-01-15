陈茂波对今年本港经济审慎乐观 政府高度警惕「黑天鹅」和「灰犀牛」

财政司司长陈茂波今日（15日）出席中总论坛2026—对接「十五五」并致辞。他表示，今年是国家「十五五」规划的开局之年，对香港的经济发展意义重大，如何推动香港更好融入和服务国家发展大局，是一个很重要的课题。他回顾2025年本港经济情况，形容为「风起云涌的一年」，香港可以说是在大变局中「顶住并挺住」。展望2026年，他的看法则是「审慎乐观」。

外围风险增加需「审慎」

陈茂波解释指，「审慎」是因为面对的外围风险相信只会增加，市场有可能大幅波动。地缘政治变得更加复杂，个别主要经济体的经济、金融和贸易政策相当反复，资本流向可能因此而急速转变，这些对金融市场难免可能会造成震荡，进而冲击实体经济。在这背景下，特区政府会继续统筹好安全与发展两方面的工作。在国家的坚实支持下，一方面会高度警惕，特别是防范「黑天鹅」和「灰犀牛」的事件，同时亦会充分监测市场可能出现的风险，提早做好应对准备，化解风险于微时，特别是保障好金融安全方面。

陈茂波（前排左八）、香港中华总商会会长蔡冠深（前排左七）和其他嘉宾在论坛合照。政府新闻处图片

内地经济稳步向前、美息趋降 香港消费投资前景乐观

至于「乐观」的原因，陈茂波表示，是因为香港经济发展有不错的势头。内地经济稳步向前，而且基本面坚实、市场规模庞大、政策空间亦充裕，这些都会为香港经济带来有力的支持。消费和投资气氛相信会改善，加上市场普遍预期美国在2026年会进一步减息，尽管减息幅度未必会很大，但对市场前景都是比较正面的因素，消费和投资活动有望扩张。

料今年香港经济会继续稳中有进

陈茂波提到，今年香港经济估计会继续稳中有进，但要持续发展，必须进行改革，要「求变」，在变局中开创新机遇。今年是国家「十五五」规划的开局之年，《十五五规划建议》公布后，其中有几个重点对于香港来说是值得特别留意的，一是国家扩大高水平双向开放；二是高水平科技自立自强；三是优化区域经济布局；四是加快经济社会发展全面绿色转型。

他续指，《建议》很明确提到，支持港澳更好融入和服务国家发展大局，这与以往「香港积极融入国家发展大局」的说法是有进一步意义。不单止要融入，更是要贡献和服务国家发展的大局，而在过程之中，香港亦都因应自身的优势取得更好的发展。服务国家发展大局，彰显了香港对于国家的重要性和贡献可以不断提升，同时，国家亦期待香港更好以自身所长、服务国家所需。《建议》也提到巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，支持香港建设国际创新科技中心；也支持香港打造国际高端人才集聚高地。

陈茂波表示，对于香港来说，在「十五五」规划中，离不开用好香港「内联外通」的独特优势和国际化的特色，丰富「超级联系人」和「超级增值人」的角色和功能。简单而言，传统的优势产业和市场，我们必须巩固好，并注入新的发展内涵；同时亦要开拓新市场、发展新兴产业、培育新的发展动能。他亦以金融、贸易、创科、生物医药、北都建设、人才等领域为例进行说明。