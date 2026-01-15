Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林定国见证新港联营律师事务所签约 深化两地法律合作服务国家发展大局

政情
更新时间：18:58 2026-01-15 HKT
发布时间：18:58 2026-01-15 HKT

律政司司长林定国今（15日）在社交平台分享，下午见证新港（乌鲁木齐）联营律师事务所合作协议签约仪式，作为落实《香港特别行政区政府律政司与新疆司法厅法律服务合作框架安排》的重要举措之一。他亦与新疆自治区党委政法委常务副书记毕德国等一行会面，讨论新港两地法治交流合作事宜。

签署协议为两地法律服务合作打下基础

林定国提到，去年9月率领香港法律界代表团到访新疆乌鲁木齐，并签署上述合作框架安排，为两地法律服务合作打下基础。根据协议，两地法律部门支持新港法律业界加强交流及业务合作。

他亦指，新疆具有幅射中亚、西亚及欧洲的区位优势，是国家「一带一路」的重要节点，能为香港企业拓展上述市场提供便捷通道。随著新港两地法律业界持续深化互动，相信定能开拓更多合作机会，共同推动高质量发展，共建「一带一路」，服务国家发展大局。

林定国与新疆自治区党委政法委常务副书记毕德国等一行会面。林定国FB
林定国与新疆自治区党委政法委常务副书记毕德国等一行会面。林定国FB
协议签署是落实《香港特别行政区政府律政司与新疆司法厅法律服务合作框架安排》的重要举措之一。林定国FB
协议签署是落实《香港特别行政区政府律政司与新疆司法厅法律服务合作框架安排》的重要举措之一。林定国FB
签署合作框架安排，为两地法律服务合作打下基础。林定国FB
签署合作框架安排，为两地法律服务合作打下基础。林定国FB

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
8小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
3小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
4小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
2026-01-14 19:00 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
10小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
7小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT