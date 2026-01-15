林定国见证新港联营律师事务所签约 深化两地法律合作服务国家发展大局

律政司司长林定国今（15日）在社交平台分享，下午见证新港（乌鲁木齐）联营律师事务所合作协议签约仪式，作为落实《香港特别行政区政府律政司与新疆司法厅法律服务合作框架安排》的重要举措之一。他亦与新疆自治区党委政法委常务副书记毕德国等一行会面，讨论新港两地法治交流合作事宜。

签署协议为两地法律服务合作打下基础

林定国提到，去年9月率领香港法律界代表团到访新疆乌鲁木齐，并签署上述合作框架安排，为两地法律服务合作打下基础。根据协议，两地法律部门支持新港法律业界加强交流及业务合作。

他亦指，新疆具有幅射中亚、西亚及欧洲的区位优势，是国家「一带一路」的重要节点，能为香港企业拓展上述市场提供便捷通道。随著新港两地法律业界持续深化互动，相信定能开拓更多合作机会，共同推动高质量发展，共建「一带一路」，服务国家发展大局。

