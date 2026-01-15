立法会｜陈恒镔、梁进任中大校董 监察委员会名单出炉 邓家彪掌民政委员会

新一届立法会开始，多个咨询或管治团体都需要再选出议员代表加入，包括中文大学、香港大学校董会。据了解，议会内部已协调好两间大学的议员校董名单，其中中大校董会有两名新成员加入，分别为自由党梁进，以及民建联陈恒镔。港大校董会同样有两名新成员加入，分别为新民党陈家珮，以及身兼中大工程学院副院长的选委界黄锦辉。

提名期今日（15日）截止，立法会秘书处已接获上述有效提名。

自由党在中大校董会占两人

现时立法会议员可透过互选产生3名代表进入中大校董会，以及5名代表加入港大校董会，任期3年。上一届中大校董分别由自由党张宇人、民建联刘国勋，以及工联会邓家彪出任，其中张宇人、刘国勋未有参加本届立法会选举。据悉，经协调后三大党今届「冧庄」，继续握有中大议员校董席位，其中工联会继续由邓家彪担任，自由党、民建联则分别改由梁进、陈恒镔出任。自由党法律界议员陈晓峰本身是中大校董，换言之，该党有两人担任中大校董会。

港大方面，经民联吴永嘉、选委界李浩然、民建联陈学锋将继续担任港大议员校董，并加入新民党陈家珮、身兼中大工程学院副院长的选委界黄锦辉。

4名新人加入议规委员会

另外，立法会监察委员会、政府帐目委员会、议事规则委员会，以及查阅立法机关文件及纪录事宜委员会的成员名单亦出炉。新议员履职机制本届生效后，「议员个人利益监察委员会」改为「立法会监察委员会」，以处理针对议员不当行为的投诉。成员名单包括梁美芬、吴秋北、吴永嘉、周浩鼎、管浩鸣等人，立法会主席李慧琼、内会主席陈振英是当然成员。

议事规则委员会方面，有12人获有效提名，包括梁美芬、李镇强等旧人，另有范骏华、陈晓峰等4名新人，委员会料由梁美芬担任主席。

陈恒镔、刘智鹏分掌交通及教育委员会

另外，立法会各个事务委员会报名已截止，相信正副主席人选很快有公布。据了解，协调工作近两日已完成，按惯例新丁首两年不能当事务委员会正副主席。

据悉，选委界管浩鸣会继续担任福利事务委员会主席；民建联陈恒镔会「翻兜」担任交通事务委员会主席、党友陈勇会接掌政制事务委员会；教育事务委员会将由教联会刘智鹏接任；民政及文化体育事务委员会，料由工联会邓家彪接掌。医衞界林哲玄会继续掌管衞生事务委员会；选委界陈凯欣将担任食物安全及环境衞生事务委员会主席。