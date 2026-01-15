消息：三大党「冧庄」中大校董 梁进陈恒镔接棒 陈家珮黄锦辉任港大校董

新一届立法会正式开始，多个咨询或管治团体都需要再选出议员代表加入，包括中文大学、香港大学校董会。据了解，议会内部已协调好两间大学的议员校董名单，其中中大校董会将有两名新成员加入，分别为自由党梁进，以及民建联陈恒镔。港大同样有两名新成员加入，分别为新民党陈家珮，以及身兼中大工程学院副院长的选委界黄锦辉。

原议员校董不参选

现时立法会议员可透过互选，产生3名代表进入中大校董会，以及5名代表加入港大校董会，任期3年。上一届中大校董分别由自由党张宇人、民建联刘国勋，以及工联会邓家彪出任，其中张宇人、刘国勋未有参加本届立法会选举。据悉，经协调后三大党今届「冧庄」，继续握有中大议员校董席位，其中工联会继续由邓家彪担任，自由党、民建联则分别改由梁进、陈恒镔出任。

港大方面，消息指，经民联吴永嘉、选委界李浩然、民建联陈学锋将继续担任港大议员校董，并加入新民党陈家珮、身兼中大工程学院副院长的选委界黄锦辉。上一届港大议员校董一职分别由李浩然、选委界（现为教育界）邓飞、选委界谭岳衡、吴永嘉、陈学锋担任。