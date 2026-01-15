Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消息：三大党「冧庄」中大校董 梁进陈恒镔接棒 陈家珮黄锦辉任港大校董

政情
更新时间：18:09 2026-01-15 HKT
发布时间：18:09 2026-01-15 HKT

新一届立法会正式开始，多个咨询或管治团体都需要再选出议员代表加入，包括中文大学、香港大学校董会。据了解，议会内部已协调好两间大学的议员校董名单，其中中大校董会将有两名新成员加入，分别为自由党梁进，以及民建联陈恒镔。港大同样有两名新成员加入，分别为新民党陈家珮，以及身兼中大工程学院副院长的选委界黄锦辉。

原议员校董不参选

现时立法会议员可透过互选，产生3名代表进入中大校董会，以及5名代表加入港大校董会，任期3年。上一届中大校董分别由自由党张宇人、民建联刘国勋，以及工联会邓家彪出任，其中张宇人、刘国勋未有参加本届立法会选举。据悉，经协调后三大党今届「冧庄」，继续握有中大议员校董席位，其中工联会继续由邓家彪担任，自由党、民建联则分别改由梁进、陈恒镔出任。

港大方面，消息指，经民联吴永嘉、选委界李浩然、民建联陈学锋将继续担任港大议员校董，并加入新民党陈家珮、身兼中大工程学院副院长的选委界黄锦辉。上一届港大议员校董一职分别由李浩然、选委界（现为教育界）邓飞、选委界谭岳衡、吴永嘉、陈学锋担任。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
7小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
23小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
2小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
8小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
1小时前