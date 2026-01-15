Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港台长寿节目《香港家书》停播 港台称与时并进：不少人已选择其他平台发表意见

政情
更新时间：16:45 2026-01-15 HKT
发布时间：16:45 2026-01-15 HKT

香港电台长寿节目《香港家书》停播。港台回复传媒查询时证实，称「港台与时并进，已结束《香港家书》的播放，并继续探讨开发更多能与嘉宾深入互动的个人意见节目」，又指随著可供分享意见的平台日益增多，不少人士已选择在其他平台发表意见。港台于1月3日起，加强第一台节目《未来 • 无限》内容，逢周六上午 9:00 至 9:30 播出。

梁君彦成《香港家书》最后一集嘉宾

《香港家书》落幕，最后一集是去年12月27日，由时任立法会主席梁君彦回顾议会工作。翻查资料，选举管理委员会主席陆启康去年12月6日、即立法会选举日前夕发表《香港家书》，他当时指选出新一届议员履职后，会尽快处理灾后需要实行的检讨和改革，防止悲剧重演，形容这才是为受灾市民和广大社会负责任的做法。

过往节目亦有不少高官名人，透过大气电波声音向市民发信，包括前特首梁振英、曾荫权、前财政司司长曾俊华、前商经局局长马时亨、前天文台台长林超英等。

节目在香港回归前名为《给香港的信》，1997年更名为《香港家书》；香港电台第三台英语时事节目《给香港的信》（Letter To Hong Kong）则名称不变。

