大棋盘︱楼宇维修改革 议员关注政府「落水」程度

新一届立法会举行首次会议，讨论大埔宏福苑火灾后支援及重建工作，政府提出改革楼宇维修制度、打击围标、改善工地安全等多项建议，内容颇为具体。不过对于楼宇大维修监管，议员对政府「落水」程度深浅各有意见，如何平衡业主自身管理大厦的责任，是必须一并考虑的问题。

政府改革建议涵盖多个层面，包括强化市建局「招标妥」功能，为业主进行招标、评标，只有在「预审名单」内的顾问及承建商才能参与竞投；就大维修管理，当局建议收紧授权票、利益申报制度等。观乎议员发言，侧重点各有不同，有围绕长远安置方案、引例说明原址重建不可行，亦有人倡议成立「楼宇维修管理局」，以至推出特殊税务优惠动员社会继续募捐，以助收购业权。

市建局未来角色吃重 资源承受力引关注

本身是资深规划师的选委界林筱鲁在会上提到一个较特别的观点，他认为要落实大维修改革，必须先厘清公权力「落水几深」问题，会否衍生「过度介入」。他提醒，若政府对维修工程要管得巨细无遗，变相业主的管理责任减少，其对大厦的话事权、投入度都会降低；若管理方面过于架床叠屋，也会引致成本上升。

有熟悉相关政策人士表示，这正是维修工程管理的两难取舍。10多年前政府推出强制验楼政策，选择了「最不需要落水」的模式，把选择权交给法团、顾问和工程公司，但明显高估了一般业主管理工程的能力和兴趣，形成权力真空，最终沦为围标集团的「肥猪肉」。今次大火悲剧显示监管不足酿成恶果，现在天秤的两端，必然是倾重强化公权力规管的一方。

林筱鲁向笔者指，完全明白社会对政策介入维修有一定诉求，亦留意到政府无再固守过去的共识，敢于寻找新的平衡点。不过他认为，倘政策牵涉更多公权力介入，须非常明确界定政策目的和范围，例如工程到甚么规模要纳入规管、政府深度参与又会否取代了业主权力等。

事实上，无论是介入大厦维修管理、收购宏福苑业权、提供恩恤补贴等，均牵涉大量公帑支出，随着社会对火灾事件的同情度减退，近日要求政府慎用公共资源的声音渐多，例如动用公帑解决业权问题，会否开了日后处理其他灾难的先例。

另一方面，市建局未来须承担更大责任，为大维修工程招标及评标，「招标妥」亦须制订预审名单，背后牵涉额外的资源负担，也是现实问题。市建局近年财政欠佳，连续3个年度亏损，上年度净亏损达27.2亿元，去年获政府「送地」间接注资；局方已多番「叫救命」，要求尽快检视同区7年楼龄补偿机制。

身兼市建局非执董的民建联议员陈学锋指，市建局过去集中在重建工作，楼宇复修比重较少，无可否认市建局近年资源上有挑战，但认为理顺了楼宇维修政策，可延长旧楼使用年期，有助纾缓重建压力，长远减低市建局负担。他相信市建局透过现有资源调配，有能力处理日后的额外责任，暂没需要「泵水」。

陈学锋指经过初步调研，市场上过半建筑公司都不愿意参与大厦维修，原因是行内品流复杂，涉及众多怀疑非法行为。他认为只要政策执行严厉，预审名单设置严谨，逼使不良的顾问和承建商离开市场，市民也可从中得益。

聂风