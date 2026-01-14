宏福苑大火｜政府灾后支援工作议案获通过 陈国基 : 正与竞委会循立法层面研究加强打击围标

新一届立法会今日（14日）举行首次会议，政务司司长陈国基提出一项有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的政府议案，议案经过近9小时的马拉松式讨论，在席大多数立法会议员支持下获得通过。政务司司长陈国基承诺，会全力做好灾后支援与重建工作，协助受影响的居民。包括善用科技提升消防安全能力，消防处将更广泛地使用无人机、热能显像等先进科技，以提升灭火、救援及预警能力。全面检视并更新消防人员的个人装备及其他消防设施，以提升救援效率。并利用大数据和人工智能分析楼宇巡查的数据，以识别和处理潜在的风险。

陈国基 : 政府正与竞委会从多角度检讨竞争制度 加强打击围标

在加强楼宇维修监管方面，陈国基表示，会检讨并提升建筑材料的安全标准，并加强执法，建议修订《建筑物条例》，为监管不合规格的建筑材料提供更清晰的法律基础，并提高罚则。就打击围标行为，竞争事务委员会将积极追查楼宇维修工程中的围标行为，并与警方、廉政公署等机构合作。政府正与竞委会从多角度检讨竞争制度，以加强对围标行为的阻吓力，包括立法层面、竞争条例实施的情况，以及参考其他司法管辖区的经验。

居民何时可返回居所取物品 卓永兴: 需两至三个月完成搜证等工作

另外，政务司副司长卓永兴表示，今次火灾是港人的集体伤痛，并感谢议员提出的意见。他指出，所有受影响居民，包括外籍家庭佣工，均获医管局全额豁免医疗费用至今年12月底，涵盖住院、门诊、急诊及日间病房等服务。自火灾发生以来，已有约1800名居民受惠。政府亦推出「守望同行计划」，支援丧亲家庭，目前已接触130户。情绪通热线18111及医管局精神健康专线亦24小时运作，协助居民应对情绪困扰。

卓永兴表示，教育局在火灾后随即派出教育心理学家及人员到临时庇护中心支援学生，并组织「一校一支援」队伍提供针对性服务，援助基金于去年12月1日起向每名受影响学生发放2万元补助，至今已有逾440名学生受惠。

对于居民关注能否返回原居所取回物品，卓永兴表示，预计需时两至三个月完成搜证、拆卸棚架及安全评估工作。政府理解居民的意愿，将积极推进相关安排，并尽早公布具体细节。

卓永兴特别感谢慈善团体、基金及社会福利署的迅速支援，透过「一户一社工」为居民统合申请，减省居民奔波。18区超过1900名关爱队队员及义工亦响应政府号召，参与紧急救援及情绪支援工作。他强调，政府将继续与居民同心同行，协助他们早日走出阴霾，重建家园。

黄伟纶：政府将提出具针对性的多元方案

财政司副司长黄伟纶表示，政府认同不应采取「一刀切」方式处理居民安置问题，未来将提出具针对性、切实可行的多元方案，以实质回应居民的长远居住需求。他亦指出，不少议员强调方案推进速度须加快，包括政府应尽早提出具体方案供市民选择，并尽力缩短过渡期，让居民早日安心。

他提到，有熟悉法律及相关事宜的议员强调﹐政府对当中涉及的法律及业权等事宜，必须小心、妥善处理，亦需要留意这些事情对落实个别选项所需时间带来的影响，政府清楚地听到议员的声音，强调会争分夺秒尽早提出具体方案，政府亦会在多元方案的落实工作上，包括流程设计上尽量提升程序效率，避免出现拖拖拉拉的情况，令到居民对长远居住安排的选择尽早得以落实。

是次购买业权做法属「特殊中的特殊」

黄伟纶表示，不少议员都指出在购买业权的选项上，无论是用现金或「楼换楼」的方式，单靠援助基金的补贴应该不足够，意味社会需要为这个选项适当的投入公帑。他指政府将确保公共资源得以善用，并在推出方案时清楚解释理据，保持足够透明度，让市民放心。

他亦提及有议员特别提醒，不希望这次有关购买业权的做法为未来造成不良的先例。他指政府今次以现金或「楼换楼」方式购买业权的做法属「特殊中的特殊」，政府不会视之为先例。

黄伟纶：市场缺迅速机制处理居住安排 政府介入属必要

黄伟纶解释，受影响住户单位及人数众多，楼宇结构亦遭受重大破坏，规模之大为本港前所未见。由于灾情广泛，目前市场上并无有效机制能迅速、全面地处理居民长远居住安排。因此，政府在此次事件中及时而有力地介入，实属必要且迫切。

黄伟纶亦感谢各酒店、青年宿舍、过渡性房屋营运者及房协等机构，主动提供应急住宿安排，体现关爱奉献精神。他表示工作组将继续加快工作，兼顾情理法，以居民意愿为先，听取社会声音，善用公共资源，尽快制定具体长远居住安排建议提交行政长官。

