宏福苑大火｜谭镇国赞消防为「香港英雄」 支持深化粤港澳大湾区救援合作

第八届立法会今日（14日）举行首次会议，政务司司长陈国基提出一项有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的议案。新社联新界北立法会议员谭镇国特别感谢消防人员的贡献，形容他们是「香港的英雄」，并同意政府应加强消防措施、监管及预防工作，并支持深化粤港澳大湾区救援合作，优化三地消防行动协调，以提升应急能力。

居民冀尽快获安置 许多长者「实在等唔起」

谭镇国表示，火灾后不少市民自发捐赠物资、参与义工工作，他与东华三院等机构立即协调商界及社福机构资源，迅速为居民提供支援。他亦亲身接触不少受影响居民，了解到他们背景各异、困难不同，但共同愿望是尽快获安置，尤其当中有许多长者，形容「实在等唔起。」

对于政府早前成立的援助基金共筹得43亿元，目前已动用12亿元提供紧急财政支援。谭镇国提醒，若安置期延长，除导致开支增加、善款消耗，更会令居民长期处于不稳定状态。他强调政府须合理规划剩余善款，制订清晰可行的短、中、长期安置方案，妥善运用基金及公帑。

倡政府本季度内公布最终安置方案选项 明确重建路向

对于长远安置方案，谭镇国乐见政府官员进一步解说不同选项，包括原址重建会涉及的清拆、业权与法律问题，原区安置、楼换楼等细节。他欢迎政府表明让居民「有得拣」，并提供多项选择，他期望政府推出综合方案，让居民可按意愿选择置换居屋、绿置居或接受现金收购等，并建议于本季度内公布最终方案选项，让居民尽早明确重建路向。

除住屋安置外，谭镇国强调精神复元同样重要。他提到火灾影响范围广，除受灾居民外，其亲友、周边居民及义工等亦可能承受心理创伤。他建议政府联同慈善团体，分层提供支援，共同制定长期复元计划，关注社区网络重建与市民心理健康。

记者：黄子龙

相关新闻：.

宏福苑安置｜陈振英倡统一市价收购业权 陈克勤：颂雅路西选项绝非「山旮旯」

宏福苑大火︱李家超：如有人要负责 无论是否政府人员、高层或基层都会惩处

打击围标︱政府倡强化招标妥 如申资助须委托市建局招标评标 授权书设上限、张贴名单严防「被委任」

宏福苑安置｜黄伟纶：原址重建处理业权挑战大 何永贤指7幢大厦「内伤」严重 拆卸可能性甚高