宏福苑大火｜江旻憓立法会大会首开腔 关注灾民心理创伤 倡推针对性援助

政情
更新时间：17:50 2026-01-14 HKT
发布时间：17:50 2026-01-14 HKT

第八届立法会今（14日）举行首次会议。行政长官李家超就大埔宏福苑火灾的支援和善后事宜向立法会发言，政务司司长陈国基亦提出一项有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的议案。新任旅游界议员江旻憓首次在会议上发言，建议政府重视居民的医疗和情绪支援服务，认为突如其来的巨大伤害所造成的心理创伤，往往最容易被忽视。她希望灾民得到针对性援助，政府可与社会服务机构合作，提供专业性的心理辅导或治疗。

大埔宏福苑火灾是港人集体伤痛

江旻憓指，大埔宏福苑火灾是香港人的集体伤痛，每一位受影响的居民都有权利得到政府的支援，重建生活。特区政府第一时间采取了行动，为宏福苑居民提供了必要的支援，社会各界和志愿者的无私奉献，令人感动。她亦感谢旅游业界在极短时间内响应政府呼吁，拨出酒店客房和青年宿舍等，即时解决了数以百计受影响居民的紧急住宿需求。有旅游巴公司也很快组织好车队，为灾民提供接载服务，免费接送往返大埔和暂住居所的居民。多家旅行社和航空公司也有踊跃捐款和捐赠物资。

江旻憓促尽快落实永久安置方案

江旻憓强调，必须加快研究长期方案，让居民能回到安全与舒适的环境，需确保受影响的居民获得针对性的应急经济援助。居民在一次灾难中失去的家园和财产，甚至是至亲，身心俱疲，陷入困境。

江旻憓就三方面提出建议，首先继续做好短中期的安置工作，及时发放现金援助方案，灵活满足居民的基本需求，需要特区政府和有关机构持续跟进，动态调整有关支持政策，保证灾民在住进永久性的住房之前，基本生活能确保顺利。

她建议，尽快落实让大多数宏福苑居民满意的永久安置方案。最近政府已向居民发放问卷，应根据问卷的结果设计合理的安置方案，今后也都需要增强透明度，定期收集居民的意见，并根据实际的需求适当调整方案。

江旻憓促重视居民医疗和情绪支援服务

江旻憓亦建议政府重视居民的医疗和情绪支援服务。她表示，相关症状可能在事件后数周、数月，甚至数年才出现，希望得到政府针对性的援助。政府可与社会服务机构合作，提供专业性的心理辅导或治疗，并鼓励宏福苑居民参与有益身心的活动，帮助他们走出伤痛，重新投入生活。

江旻憓续指，今次惨痛代价展现了现有制度的不足，需要全力支持政府推动系统性的改革，检讨和更新相关法律法规，改善制度和堵塞漏洞，防止类似事件再次发生。行政长官已下令成立独立委员会，希望委员会以合情合理、公平公正的方式处理，尽快找出真相，还居民一个公道，让香港市民对制度重拾信心。

记者：李健威
摄影：卢江球、汪旭峰

