渣打马拉松2026｜2名「议会新丁」初跑10公里 郭芙蓉：人生如同一场马拉松

政情
更新时间：07:30 2026-01-15 HKT
发布时间：07:30 2026-01-15 HKT

【渣打马拉松/政界/议会/郭芙蓉/植洁铃】渣打马拉松过往赛事吸引不少政界人士参与，今届两名「议会新丁」，民建联立法会议员郭芙蓉、植洁铃首次参与10公里赛事，当中郭芙蓉接受《星岛》专访，形容人生如同一场马拉松，需要坚持、冷静与耐力，强调自己身兼母亲、区议员及立法会议员三职，正是跑步培养坚持、耐力与冷静，有助于在繁重工作之余沉淀心灵、清醒思绪。

郭芙蓉 : 人生就像一场马拉松要有耐力和坚持

郭芙蓉表示，自己近期才开始爱上跑步运动，认为有助于在繁重工作之余沉淀心灵、清醒思绪。她以跑步比喻人生：「人生就像一场马拉松，要有耐力和坚持。」并回忆起初跑步时曾因不懂换气而感到横膈膜痛楚，但调整心态与方法后，一切逐渐变得顺畅。问及会否有成绩目标，她表示运动精神在于「永不放弃」，只要踏上跑道，便是朝著目标进发，享受过程。

植洁铃表示，跑步不仅是锻炼身体的方式，更是培养持之以恒精神的重要途径。她提及平日工作繁忙，但仍会抽空于周末、清晨或夜晚跑步，将其视为珍贵的「Me time」，既能保持体能，亦有助静心思考政策议题，强调跑步所锻炼出的毅力与耐性，对处理立法会中复杂且漫长的议题非常有帮助，能让自己更专注、务实地推进方案，服务市民。

至于过去积极参与长跑赛事的经民联秘书长陆瀚民，今年将再度挑战全马。他坦言，相比往年，去年的备战时间稍欠充足，但仍期望比赛日天气理想，能够顺利在4小时30分钟内完成赛事。

赛事吸引家庭旅客停留消费  带动饮食、旅游及酒店业发展

今届有逾7万人参赛，当中不少为海外跑手，过去曾有议员倡议「跑步经济」。郭芙蓉表示认同，认为赛事能吸引家庭旅客停留消费，带动饮食、旅游及酒店业发展，举例「有家庭到海外比赛，爸爸去跑步，老婆、小朋友会一起去支持爸爸跑步，跑毕一家大小到当地消费。」

植洁铃建议可举办更多具地区特色的马拉松或运动赛事，例如「西贡万宜东坝马拉松」，并结合周边活动，长远应与大湾区城市加强合作，共同打造跨区域马拉松系列赛事。
   
记者：黄子龙

摄影 :  何健勇

