第二届香港普通法司法实务研修班今起一连九日举行  林定国：以公司法为专题有四大特点

政情
更新时间：15:01 2026-01-14 HKT
发布时间：15:01 2026-01-14 HKT

香港国际法律人才培训学院与最高人民法院合办的第二届香港普通法司法实务研修班今日（14日）至22日举行。律政司司长林定国表示，承接首届研修班的良好成果，今届研修班首次以公司法为专题，有来自全国22个法院，当中包括最高人民法院，以及12个省份和3个直辖市法院的24位资深法官来港交流。

林定国在社交平台表示，今届研修班有四大特点，包括：学员来自不同地区及层级法院，司法实务背景多元；其二，是课程以公司法为专题，切合当前司法实务的实际需要。近年跨境公司相关纠纷在内地民商事案件中占比持续上升，而已修订的内地《公司法》亦于2024年实施，对企业管治、股东权益及公司清盘作出深远改革。香港在普通法制度下拥有成熟而稳健的公司法，亦累积了处理各类复杂问题的丰富经验。课程正好让大家在普通法框架下，就香港公司法有关公司架构、担保及清盘的重点范畴，互相借鉴。

顶尖法官与法律专家分享实战经验

他续称，课程优点第三点是课程汇聚香港公司法领域具丰富实务经验的顶尖法官与法律专家，透过讲座、对话及互动环节，分享在普通法框架下处理复杂商事问题的实战经验。第四，研修班设有多项延伸学习与参访安排，让学员亲身了解香港法院及相关法律机构的运作。学员亦将参访香港终审法院、高等法院、香港法律枢纽、香港国际仲裁中心，以及落户香港作为全球最新成立国际组织之一的国际调解院，并出席法律年度开启典礼，亲身感受香港普通法制度的运作传统与精神。

林定国指，培训学院将继续发挥「一国两制」和香港普通法体系的独特优势，举办更多能力建设项目，促进内地与香港的司法和法律交流互鉴，在国家涉外法治建设中发挥更大作用，协助国家建设一个更市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

