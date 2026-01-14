大棋盘︱议会头炮论灾后重建 议员「抢缰」争表现

立法会今日举行首次会议，先由特首李家超发言，随即讨论政务司司长提出的「宏福苑灾后支援及重建工作」政府议案。不少议员已摩拳擦掌，冀把握首次会议争取发言及曝光，据知各政党及板块亦不拟限制议员发言内容，不避重复，让大家有足够空间发挥。

立法会主席李慧琼上周已预告，今次会议不设口头质询环节，并延长政府议案辩论时间，让所有希望发言的议员皆可发言。上届议会，大会通常周三晚上6时左右休会，若有未完成事项，留待续会处理，但据了解今日大会时间不设上限，让议员「愿讲尽讲」。若以每名议员用尽5分钟发言时间计算，89人发言要花7个多小时，加上官员发言及回应，预料会议很大机会延伸至晚上。

各大板块不拟限制发言范畴 容让自行表现

政府议案用词较原则性，提到立法会与政府紧密合作推动灾后支援及重建，并配合政府启动改革等。根据政府向立法会提供的发言稿，主要简介调查及规管、紧急支援及募捐、住宿安排三个工作组的工作，未有「框死」发言方向。

不过议案集中讲火灾支援，发言难免有重复，若不欲讲稿内容被抢头啖汤，也要考验议员的「揿掣」技巧。据知各党派板块亦有简单分工，让议员循不同角度发言，民建联党团召集人陈恒镔指，会召集党友了解各自发言内容大要并作协调，他个人集中关注大厦维修管理问题。

两名来自不同板块的资深议员表示，若所有议员都想发言，内容重叠在所难免，但始终是首次大会，加上宏福苑火灾性质特殊，议员欲在议题上争取表现，相信大主席会从宽处理；至于能否争取曝光，就靠各人本事，「爱国者治港下，应鼓励良性竞争，凭论政质素突围而出。如果有重复，一定程度上显示建议获多名议员共识，都是有意义的。」

政府日前对原址重建选项快速「落闸」，有议员称，没直接收到提示要求勿支持原址重建，但经政府解释后，相信大家已有「共识」可行性不大，「不止业权问题有排搞，还要做刑事调查及死因庭，几栋楼郁都唔郁得」，认为2035年完成原址重建亦「太乐观」。

今次大会亦会处理实政圆桌庄豪锋提出的议员议案，主题是改善大厦维修工程管理。上届议会，有新丁为争取率先发言机会，频频就议员议案提出修正案，但不少属「为加而加」，甚至与原议案意思南辕北辙。今次庄豪锋议案只有4名议员提修订，分别是霍启刚、陈学锋、邓家彪及陈晓峰。有知情者指，修正案较少主因是时间不足，因议员上周五才知悉原议案内容，周日便截止交修订，加上议案措辞本身相当长，议员未有足够时间消化，尤其新丁。

细阅4人修订内容，亦可见各党派对打击围标的侧重点和策略有所不同。庄豪锋议案涵盖7大建议，包括研究推动分拆工程顾问的职能、委托市建局审核顾问及承建商纪录、加快推动工地禁烟等。其中陈学锋认为，分拆顾问职能并不足够，应由政府部门或委托市建局为法团/业主聘用工程顾问，在前期作更深度介入；邓家彪建议修例完善法团制度，收紧授权书安排。

庄豪锋向笔者指，尊重不同议员意见，惟对陈学锋要求政府「落晒水」的建议有保留，质疑太过进取，未知首次议会辩论会否擦出火花？

聂风